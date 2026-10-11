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46折神券降臨！肯德基「6塊炸雞+6顆蛋撻」只要333元「無骨雞腿霸」也能選、「蛋撻買6送6」倒數2天
下殺46折！肯德基「6塊炸雞+6顆蛋撻」只要333元，神級優惠碼手刀收藏，不愛啃骨頭的還有貼心選擇，爽吃肯德基不傷荷包。
肯德基時常祭出超殺優惠，廣受消費者喜愛的「炸雞桶與蛋撻」優惠組合再度登場，即日起至10/26，經典澎派桶「6塊炸雞+6顆蛋撻」特價333元，炸雞可選擇咔啦脆雞(辣)或爆脆雞，也可以每塊+7元換成青花椒香麻脆雞。
此外，愛吃去骨的也有優惠選擇，無骨澎派桶「爆脆無骨雞腿霸x6+原味蛋撻x6+沾醬」同享333元超值價，不怕吃得手油膩膩，同樣大口吃肉超過癮，沾醬部分有韓式辣醬、南洋酸甜醬(大)、BBQ煙燻醬(大)等選擇。
線上點餐可於頁面直接選擇該優惠，或是輸入優惠碼【50529】經典澎派桶或【50528】無骨澎派桶；外送、車道取餐都適用，優惠數量有限、售完為止。
同場加映：蛋撻買6送6
至10/12，輸入優惠碼【50529】，可享「買6顆原味蛋撻送6顆紅豆奶皇蛋撻」優惠，總價只要294元，爽嗑經典與限定口味。
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