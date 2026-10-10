上海菜吃到飽千元有找！ 紅豆食府「吃到飽2.0」50道經典任吃「980元起」　4人送心太軟、6人加碼東坡肉

想念道地江浙好滋味的老饕們有福了！台北老字號上海菜餐廳「紅豆食府」重磅宣佈推出「吃到飽2.0大升級」，網羅高達50道經典上海菜與精緻點心，讓喜愛中式料理的饕客們，從經典菜色到招牌料理都能一次品嘗。

圖／紅豆食府粉專

全新吃到飽方案，在菜色與用餐體驗上，本次吃到飽網羅了紅豆食府多道拿手招牌與精緻點心，即日起於週一至週四供應「50道經典上海菜吃到飽」，午餐、晚餐皆適用，但國定假日不適用。活動限定至少3人同行，依同行人數還有不同招待菜色，4人同行送「心太軟」1份，6人同行再送「經典東坡肉佐餅」1份，CP值相當破表。

圖／紅豆食府粉專

價格方面，成人每位980元，6歲至未滿12歲兒童450元，3歲至未滿6歲則為200元，以上價格均需另加10%服務費。用餐時段方面，午餐自11:00起供應，最後點餐時間為13:30；晚餐自17:00起供應，最後點餐時間為19:30。

紅豆食府天母店。圖／紅豆食府官網

業者也貼心提醒，響應遠企店週年慶，遠企店10月更祭出天天都有吃到飽的限定好康。由於座位有限且採預約制，饕客們若想一飽口福，不妨手刀透過電話向創始遠企店、信義店或SOGO天母店先行預訂，以免向隅！

圖／紅豆食府粉專

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