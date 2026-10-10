上海菜吃到飽千元有找！ 紅豆食府「吃到飽2.0」50道經典任吃「980元起」 4人送心太軟、6人加碼東坡肉
想念道地江浙好滋味的老饕們有福了！台北老字號上海菜餐廳「紅豆食府」重磅宣佈推出「吃到飽2.0大升級」，網羅高達50道經典上海菜與精緻點心，讓喜愛中式料理的饕客們，從經典菜色到招牌料理都能一次品嘗。
全新吃到飽方案，在菜色與用餐體驗上，本次吃到飽網羅了紅豆食府多道拿手招牌與精緻點心，即日起於週一至週四供應「50道經典上海菜吃到飽」，午餐、晚餐皆適用，但國定假日不適用。活動限定至少3人同行，依同行人數還有不同招待菜色，4人同行送「心太軟」1份，6人同行再送「經典東坡肉佐餅」1份，CP值相當破表。
價格方面，成人每位980元，6歲至未滿12歲兒童450元，3歲至未滿6歲則為200元，以上價格均需另加10%服務費。用餐時段方面，午餐自11:00起供應，最後點餐時間為13:30；晚餐自17:00起供應，最後點餐時間為19:30。
業者也貼心提醒，響應遠企店週年慶，遠企店10月更祭出天天都有吃到飽的限定好康。由於座位有限且採預約制，饕客們若想一飽口福，不妨手刀透過電話向創始遠企店、信義店或SOGO天母店先行預訂，以免向隅！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。