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台北君悅凱菲屋馬來西亞美食節開跑！「20道南洋料理吃到飽」，再抽吉隆坡酒店住宿

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台北君悅酒店提供
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想品嚐道地馬來西亞料理，不必特地飛出國！台北君悅酒店自助餐廳「凱菲屋」攜手馬來西亞友誼及貿易中心，即日起至2026年11月8日推出「馬來風華・經典薈萃」主題餐季，集結超過20道馬來西亞特色料理，從經典肉骨茶、雞肉沙嗲到濃郁香料燉煮的仁當牛肉，帶來豐富南洋風味。餐後還能品嚐貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰，用餐期間另有機會抽中馬來西亞豪華酒店住宿及餐飲好禮。

圖／台北君悅酒店提供
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台北君悅凱菲屋馬來料理吃到飽！肉骨茶、沙嗲、仁當牛肉登場

此次餐季以馬來西亞多元飲食文化為靈感，將當地經典菜色融入自助餐檯。肉骨茶以香料與藥材熬煮，呈現溫潤濃郁的湯頭；雞肉沙嗲則以醃漬入味的肉串搭配特色醬料，展現南洋料理的鹹香風味。喜歡重口味料理的讀者，也可留意仁當牛肉等香料系菜色，感受不同於一般自助餐的異國餐桌體驗。

圖／台北君悅酒店提供
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圖／台北君悅酒店提供
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除了熱食，餐檯也規劃馬來西亞風味主食及甜點，包含椰漿飯等代表性料理，以及以貓山王榴槤入饌的冰品，讓榴槤愛好者多了一項值得期待的餐後選擇。整體菜色超過20道，適合想一次探索多種南洋風味的饕客。

馬來西亞賓客用餐85折！再抽海外酒店住宿

配合主題餐季，活動也推出限定優惠與抽獎活動。在台馬來西亞賓客出示護照或相關證明文件，用餐可享85折優惠；此外，符合活動辦法的消費者還有機會抽中馬來西亞豪華酒店住宿及其他餐飲好禮，讓一頓異國料理之旅增添旅遊期待。

圖／台北君悅酒店提供
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「馬來風華・經典薈萃」活動至2026年11月8日止，地點為台北君悅酒店凱菲屋。實際供應菜色、餐價、優惠適用條件及抽獎辦法，請依酒店最新公告為準，建議訂位前先向餐廳確認，避免錯過限定料理與活動資格。

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