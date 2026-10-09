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首日狂賣近萬支！全家「整根小黃瓜壽司卷」爆紅 包裝藏可愛亮點、超強輕食餐69元開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

黃瓜控暴動！全家便利商店跟上風潮，全新巨型「小黃瓜壽司卷」在社群爆紅引發熱議，上市首日即熱銷近萬支，搭配指定飲品一組只要69元清爽開吃！

全家「小黃瓜壽司卷」嚴選台灣產粗直徑小黃瓜，整根包入微酸Q彈壽司飯，清脆爽口、酸香開胃。圖／全家便利商店提供
全家「小黃瓜壽司卷」嚴選台灣產粗直徑小黃瓜，整根包入微酸Q彈壽司飯，清脆爽口、酸香開胃。圖／全家便利商店提供

結合日本經典「河童卷」與韓系「巨型飯卷」！全家便利商店巨型「小黃瓜壽司卷」正式開賣，選用台灣在地生產粗直徑小黃瓜，口感爽脆，整根包進微酸Q彈的日式壽司飯中，不僅清爽開胃還吃得飽；包裝部分也別具巧思，結合了相傳喜愛小黃瓜的日本河童元素，為壽司卷增添話題與經典標誌性。

全家「小黃瓜壽司卷」結合韓國巨型飯卷與日本傳統河童卷創意，包裝融入可愛河童元素，增添嚐鮮趣味。圖／全家便利商店提供
全家「小黃瓜壽司卷」結合韓國巨型飯卷與日本傳統河童卷創意，包裝融入可愛河童元素，增添嚐鮮趣味。圖／全家便利商店提供

全家這款「小黃瓜壽司卷」於10/7上市即吸引網友高度討論，帶動銷售近萬支，看出創意鮮食與異國話題美食受到台人喜愛並勇於嘗鮮。同時，全家搶攻早餐商機，買「小黃瓜壽司卷（售價55元）」搭配指定飲品，組合價只要69元，清爽早餐的神仙組合銅板價開吃。

全家「小黃瓜壽司卷」上市兩日熱銷逾7千支，搭配69元早餐組合，搶攻<a href='/search/tagging/1013/輕食' rel='輕食' data-rel='/1013/89539' class='tag'><strong>輕食</strong></a>商機。圖／全家便利商店提供
全家「小黃瓜壽司卷」上市兩日熱銷逾7千支，搭配69元早餐組合，搶攻輕食商機。圖／全家便利商店提供

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