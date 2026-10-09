首日狂賣近萬支！全家「整根小黃瓜壽司卷」爆紅 包裝藏可愛亮點、超強輕食餐69元開吃
黃瓜控暴動！全家便利商店跟上風潮，全新巨型「小黃瓜壽司卷」在社群爆紅引發熱議，上市首日即熱銷近萬支，搭配指定飲品一組只要69元清爽開吃！
結合日本經典「河童卷」與韓系「巨型飯卷」！全家便利商店巨型「小黃瓜壽司卷」正式開賣，選用台灣在地生產粗直徑小黃瓜，口感爽脆，整根包進微酸Q彈的日式壽司飯中，不僅清爽開胃還吃得飽；包裝部分也別具巧思，結合了相傳喜愛小黃瓜的日本河童元素，為壽司卷增添話題與經典標誌性。
全家這款「小黃瓜壽司卷」於10/7上市即吸引網友高度討論，帶動銷售近萬支，看出創意鮮食與異國話題美食受到台人喜愛並勇於嘗鮮。同時，全家搶攻早餐商機，買「小黃瓜壽司卷（售價55元）」搭配指定飲品，組合價只要69元，清爽早餐的神仙組合銅板價開吃。
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