全台零食批發推薦｜台版好市多零食專賣店！大包裝古早味、脆上爆紅零嘴這裡買

假日想找個好逛又能大買特買的地方放鬆一下嗎？那絕不能錯過兼具挖寶與高CP值的零食批發倉庫巡禮！零食批發就像是零食界好市多一樣，讓人看得目不暇接，而且更能以親民批發價一次抱走高人氣零食、懷舊零嘴、各國進口餅乾！小編整理全台七間超好逛的零食批發倉庫，從北到南一次收藏，想買零食囤貨、準備年節伴手禮，或單純想找地方挖寶，都能找到適合自己的零食天堂。

新北零食批發推薦

零食批發：大掌櫃團購

來到位於林口的「大掌櫃團購」，你會發現這裡專營各式熱門進口零食、冷凍食品與生鮮水果，種類涵蓋日、韓、東南亞及歐美等地的超夯商品。因為店家每天都有專業人員嚴選採購，因此不僅品質有保障，更提供極具競爭力的實惠批發價。

在大掌櫃團購寬敞的倉庫之中，品項琳瑯滿目，從餅乾、糖果、零食到各式進口食品通通找得到，不用出國也能一站式補齊各國人氣零嘴。

圖/ReadyGo

地址：新北市林口區南勢里文化北路一段297號

營業時間：11:00-22:00

桃園零食批發推薦

零食批發：福神愛吃糖

堪稱桃園地區品項最齊全的進口零食、糖果與巧克力大本營！「福神愛吃糖」擁有佔地廣闊的批發大倉庫，架上擺滿各國超人氣爆款，從麻辣風味零食魔芋爽、日本必買的北海道薯條三兄弟，到泰國酸辣蝦味麵與韓國農心辛拉麵應有盡有。

不管是想箱購囤貨，或是尋找特色異國零食，來這裡都能用優惠批發價一次補滿零食櫃。對於喜歡逛大型食品倉庫的人來說，絕對會逛到停不下來。

圖/ReadyGo

地址：桃園市平鎮區東勢里快速路一段986巷33弄1號

電話：03 271 3451

營業時間：週六～一 10:00-18:00；週二～五 09:00-18:00

苗栗零食批發推薦

零食批發：垂坤食品-旗艦店

提到台灣最狂的零食批發倉庫，絕對不能不提到位於苗栗苑裡交流道旁的「垂坤食品」！佔地超大且附設廣闊停車場，是許多國道旅遊必踩點的團購聖地。

店內品項高達數百種，從大人小孩都愛的洋芋片、海苔鬆餅、肉乾、豆乾，到各類古早味餅乾與蜜餞等包羅萬象。平價價格也讓人超好下手，不論家庭採買或朋友團購，都很容易一不小心買上一大袋。

圖/ReadyGo

地址：苗栗縣苑裡鎮山柑里77-16號

電話：037 746 780

營業時間：週日～一四 07:30-21:00；週五～日 07:30-21:30

台中零食批發推薦

零食批發：台灣e食館

台中知名的平價零食批挖寶地「台灣e食館」，不只店內空間明亮寬敞，品項更是豐富多樣。從懷舊古早味糖果餅乾、大包裝零嘴、桶裝爆米花，到熱門的進口泡麵與罐頭都有。

台灣e食館主打批發甜甜價，價格比一般量販店更加划算，店內還設有堅果、果乾、肉乾與瓜子專區，因此每逢年節或週末都會湧入不少採買人潮，是台中零食批發倉庫必去選擇之一。

圖/ReadyGo

地址：臺中市大里區大元里國光路一段121號

電話：04 2406 7756

營業時間：09:00-21:00

彰化零食批發推薦

零食批發：咕嚕雞零食百貨批發倉庫

不只賣零食，更是超好逛的生活百貨！彰化「咕嚕雞零食百貨批發倉庫」提供各式進口食品、熱門飲品，甚至連沐浴保養品等日用品也一應俱全。不論想大量囤貨還是單包散購通通沒問題，價格親民且貨品十分齊全。

店內除了能買到義美薄餅、小泡芙等經典台味零食，還有Threads上擁有高討論度的IMINT ESPRESSO咖啡糖，以及韓國樂天骰子巧克力等進口零嘴。逛完零食倉庫後，也能順道安排彰化一日遊行程，將採買與旅行一次完成。

圖/ReadyGo

地址：彰化縣秀水鄉鶴鳴村彰鹿路455號

電話：04 703 0555

營業時間：10:00-20:30

台南零食批發推薦

零食批發：百興隆食品行

你喜歡古早味嗎？台南最大零食批發工廠「百興隆食品行」，絕對是古早點心控的夢幻天堂！百興隆食品行提供大包裝的開心果、花生、地瓜片、麻粩、鱈魚絲、昆布糖、杏仁薄片等懷舊零嘴。

超狂的大份量再加上批發價，讓人買到手軟。不論是逢年過節準備年貨，或是平時想大嗑傳統古早味零食，都能在這裡找到滿滿回憶。對喜歡台灣傳統零嘴的人來說，這裡就是一座挖寶天堂。

圖/ReadyGo

地址：臺南市安南區頂安里北安路三段180號

電話：06 247 6495

營業時間：08:00-19:00（週一公休）

高雄零食批發推薦

零食批發：偉昶食品

位於高雄的「偉昶食品」，專門提供高品質且新鮮的各類零食、即食麵條、罐頭，以及各式澎湃的年節禮盒與禮桶。

店內人氣商品包括平安祈福拌麵、香濃酥脆的Richy餅乾棒與超唰嘴的「迷你一口燕麥酥」。最棒的是，偉昶食品不需要會員資格，也沒有最低消費限制，讓每位客人都能隨時以划算價格輕鬆選購，開心逛街！

圖／IG@nainai_taiwan

地址：高雄市仁武區仁武里鳳仁路165巷29-1號

電話：07 374 2116

營業時間：08:00-12:00；13:30-17:30（週六～日公休）

零食批發常見問題

零食批發倉庫跟一般量販店有什麼不同？

兩者主要差異在於品項獨特性、包裝規格與價格彈性。零食批發倉庫通常同時提供整箱批發與單包零售，除了常見零食外，也更容易找到進口零嘴、古早味食品與限定商品。

如果有團購、公司補貨或年節採買需求，批發倉庫的大包裝規格通常更方便，也能享有較優惠的價格。

去零食批發倉庫有哪些省錢小技巧或注意事項？

建議可以揪團購買大包裝或家庭號商品，通常價格會更划算！不過批發倉庫商品種類非常多，採買時也要記得確認保存期限，尤其是進口零食或即期優惠商品。

另外，建議先列出想購買的品項，避免逛進琳瑯滿目的零食區後，不小心失控買太多。

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