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7、8年級生回憶又少1間！ 鹹奶蓋始祖「綠蓋茶館 台大店」歇業倒數計時 全台只剩這2間

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)
圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)

時代的眼淚又要消失一間了！起源於高雄、以招牌鹹奶蓋茶風靡全台的連鎖手搖飲綠蓋茶館」，驚傳位於公館商圈、台大對面的台大店因租約到期，將於今年12月27日正式熄燈

圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)
圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)

近日有民眾在社群平台Threads分享，發現綠蓋茶館台大店的櫃檯已貼出「停業公告」，證實因租約即將到期，將營業至2026年12月27日止。店家在公告中除感謝顧客多年來的陪伴，也誠摯邀請大家在倒數階段「回老地方坐坐」，再次品嚐記憶中的滋味。

熄燈消息一出，立刻勾起網友強烈共鳴，紛紛留言感嘆「這真的是台大、公館的回憶」、「開學以來人變少就覺得不妙」、「太心痛了」。

綠蓋茶館近年來面臨實體店面轉型與租約等考驗，門市陸續傳出收攤消息。除了2025年士林店結束營業外，板橋店也在2026年6月走入歷史，如今連指標性的台大店也宣告將在年底吹熄燈號。目前全台僅剩下西門店與淡水店共2家據點，青春回憶將再少一處。

圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(淡水店)
圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(淡水店)

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綠蓋茶館 熄燈 手搖飲

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