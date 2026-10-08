2026雙十國慶優惠懶人包！ 炸雞、披薩、手搖飲買1送1、超商咖啡1010元寄杯、夜市100換200元快衝
迎接雙十國慶連假，全台各大連鎖餐飲、速食巨頭與超商飲料品牌相繼亮出折扣，本篇一次整理2026雙十檔期最具性價比的超殺好康，幫大家把荷包省到極致！
|超商咖啡、食品優惠|
．7-ELEVEN
10/6至10/15推出雙十購物節，指定CITY CAFE、CITY TEA可享「買10送10」；另外還有大杯美式38杯、拿鐵26杯等1010元寄杯組合。
．全家
國慶期間咖啡優惠，特大杯美式、拿鐵等指定品項有買2送2優惠，可搭配其他國慶限定食品優惠。
．萊爾富
10/9至10/11推出國慶限定優惠，包括四季春茶、紅玉紅茶買1送1，摩卡咖啡單杯39元，另外還有指定泡麵單碗75元等優惠。至10/11前則有「限時殺5日」活動，指定商品買1送1。
．美廉社
10/10國慶當天，美廉社APP「隨買隨取」推出特大杯經典美式、鮮奶拿鐵買10送12；使用環保杯還可再省5元，兌換期限至12/9。
|速食優惠|
．麥當勞
至10/10前，指定經典超值全餐送4塊麥克雞塊；10/11前，買超值全餐還有送小薯、蛋捲冰淇淋等優惠，另外中杯冰檸檬風味紅茶買1送1。手機點餐滿200元也送中薯。
．肯德基
至10/19前，推出「咔啦脆雞套餐買一送一」，4塊咔啦脆雞＋2杯無糖綠茶優惠價175元；另有「經典澎派桶」6塊炸雞＋6顆蛋撻333元，「無骨澎派桶」也是333元。
．摩斯漢堡
至10/15前，推出「歡慶雙十 百元享美味」，黃金塔塔鱈魚堡早餐組合100元、雙漢堡組合200元，指定精選飲品任選2杯100元。
．漢堡王
至10/18前 ,推出國慶套餐，包括安格斯牛堡套餐169元、雙層安格斯牛堡套餐189元、雙層小華堡套餐190元，以及小華雙堡套餐210元。
．達美樂
至10/25前，購買起司火山大披薩、指定火山披薩買1送1，或指定3個經典系列大披薩加價升級起司火山，可免費獲得2包科學麵Mini包。
．必勝客
推出多檔外帶優惠，包括指定13吋大披薩199元；至10/8前，還有指定大披薩5折並送烤雞的優惠。
．拿坡里
至10/15前，拿坡里「小披薩＋12隻烤雞翅199元」，加價100元可將小披薩升級為大披薩。
．三商炸雞
三商炸雞「炸雞桶買5送5」，特價 325元；6塊青花椒炸雞，特價 199元。
．21風味館
21風味館歡慶31週年與雙十國慶，推出「烤雞、炸雞桶31% OFF再降31元」。
．頂呱呱
至10/11，頂呱呱復刻版「經典肉塊（一斤雞）」一斤（600g）特價299元。
|手搖飲優惠|
．先喝道
10/8限定1天，人氣「英式水果茶」同品項買1送1，每人限購3組；全台門市及「你訂」自取適用。
．清心福全
至10/14前，優多系列同品項第2杯折10元，現場點餐及線上點餐自取適用，外送平台不適用。
．CoCo都可
雙十前後推出粉角檸檬冬瓜買1送1，另外10/31前享大杯茉莉綠茶29元、大杯粉角奶茶39元。
．TEA TOP
至10/11前，推出經典奶茶、粉粿奶茶，同品項「第2杯半價」優惠。
．迷客夏
至10/10前，推出指定飲品「蜜桃茉莉、夏嶼果茶、海鹽芒果綠」任選2杯現折20元，品項與適用門市依品牌公告。
．大苑子
至10/10前，於大苑子門市現場購買「芭樂檸檬2杯109元」優惠，單店單日限量50組，每人每次限購2組，甜度及冰量須一致。
．顏太煮
10/8至10/11，凡購買指定飲品「蜜韻哈瓜輕乳」，享「加10元多一杯」超值優惠；全台門市及「你訂」自取適用。
|飯店餐廳、Buffet優惠|
．花蓮遠雄悅來
至10/31前，10月壽星享英倫西餐廳自助晚餐每人1,010元且免10%服務費；10/10國慶當天生日者更可享自助晚餐或週末自助下午茶5折。
．雲品溫泉酒店
至10/31前，推出「旗開雙十，國慶同歡」，10/10生日者於KEN CAN by Ken Chan中餐廳或彩雲軒鐵板燒，可享10月份套餐1,010元＋10%服務費(原價2,980元)。
．福容徠旅 高雄店
身分證同時含有數字「1」和「0」，雙人入住每晚3,999元起，贈送2大1小早餐，再享福卡會員最高88折。
．台北花園大酒店
至10/31前，饗聚廚房自助百匯，推優惠5位成人同行用餐，當筆消費享現折1,010元。
．宜蘭村卻國際溫泉酒店
推出一泊二食專案：指定日期（10/1、5、7-8、11、20-22、26-30等），專案價7,888元起。
|夜市美食優惠|
．全台40處夜市推「好市券」
經濟部商業發展署串聯全台40處夜市推出「歡慶十月－精彩好市券」，10/10、10/17、10/24、10/31連續4週推出，民眾可用100元兌換200元好市券，到指定夜市消費使用(詳情參考)
．師大、公館商圈
在10/10至10/11「秋Out音樂節」期間，也串聯超過160家店家推出4,000份優惠券，適合搭配國慶連假逛街、吃美食。
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