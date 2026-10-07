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證件拿出來！ 姓名中「雙、十、國、慶」任一字 屋馬燒肉請客「免費吃頂級和牛」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／屋馬燒肉官網
圖／屋馬燒肉官網

歡慶光輝十月！老饕最愛的超人氣燒肉品牌「屋馬燒肉」祭出超狂寵粉優惠，不僅推出夢幻級「日本A5肋眼」限時超殺折扣，更針對國慶連假加碼推出名字對對碰活動，只要你的名字裡藏著「這四字」，手刀訂位就能直接免費帶走價值580元的頂級肉品，連假肉控們快來大飽口福！

屋馬燒肉。圖／翻攝屋馬燒肉FB
屋馬燒肉。圖／翻攝屋馬燒肉FB

●姓名對中「雙、十、國、慶」，直接免費送肉

針對即將到來的國慶連假，於10/9至10/11限時3天，屋馬燒肉舉辦姓名對對碰活動，凡是本人姓名中含有「雙、十、國、慶」任一字，並在訂位時主動告知參與此活動，到店用餐時出示有效身分證件，即可免費獲得一份「澳洲和牛板腱牛排」（價值580元）或「翼板豬排」。

●日本A5肋眼下殺1010元，整個10月都能吃

為了讓肉控們吃得過癮，屋馬燒肉特別在即日起至10月31日期間推出期間限定好康。原價1,980元的極品「日本A5肋眼」，活動期間限時只要1,010元就能享用，不過官方也提醒，此優惠每日數量有限、售完為止，想嚐鮮的手腳可得快。

圖／翻攝屋馬燒肉FB
圖／翻攝屋馬燒肉FB

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