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連5天請喝珍奶！翰林茶棧「全新關東煮板前」插旗台北京站，台中新店加碼「40元大杯珍奶」限時喝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翰林茶館粉專
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連5天請你喝珍奶！台灣珍奶名店「翰林茶棧」新店開幕，各自推出限定優惠，有「熊貓珍奶免費喝」、「大杯原創珍奶40元」等好康，邀請民眾一起舉杯喝珍奶、共襄盛舉。

翰林「關東煮板前」開幕慶

圖／翰林茶館粉專
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翰林茶棧全新「關東煮板前」落腳台北京站時尚廣場4F，主打能在吧台前近距離觀看餐點製作，以及搭配三款全新醬料，把關東煮吃出新滋味。為慶開幕，連推5日「熊貓珍奶免費喝」，10/9至10/13，即每日前40組來店用餐贈中杯熊貓珍奶1杯。

此外，10/9至10/31，單筆內用消費滿$299再送「翰林乎搭啦杯」1個及刮刮卡1張，最高可享4折優惠；另，完成指定社群打卡活動，還會送$100抵用券（$50共2張），數量有限、贈完為止。詳細活動辦法依現場公告為準。

翰林茶棧台中新門市「珍奶系列40元」

圖／翰林茶館粉專
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翰林茶棧台中新店10/8開幕，插旗秀泰生活台中文心店B1美食街，同時響應翰林40周年特別推出開幕優惠，10/8至10/11，翰林茶棧台中文心秀泰店「原創珍奶系列任選」外帶大杯只要40元，於活動期間每日14:00開始，限量50杯，每人每次限購1杯。

圖／翰林茶館粉專
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新開店 關東煮 珍奶 京站 翰林茶棧

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