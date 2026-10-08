抹茶控衝一波！ 京都名店「魁力屋」攜手108抹茶茶廊推「抹茶拉麵」 國慶連假限時3天台南開賣

抹茶控、拉麵迷快追！ 京都知名拉麵店「魁力屋」，宣佈攜手以抹茶聞名的「108抹茶茶廊」，於國慶連假重磅推出全台前所未有的「抹茶拉麵」，帶來一場突破想像的綠色味覺衝擊！

從日本紅到海外的京都北白川拉麵魁力屋，向來以職人熬煮的熟成醬油與濃郁雞白湯深受拉麵控喜愛。然而這次不走傳統路線，官方無預警宣布將與知名品牌108抹茶茶廊跨界聯手，推出話題滿點的「抹茶拉麵」！

圖／翻攝魁力屋拉麵台灣FB粉專

主打以現場現刷的抹茶，完美融入慢火熬煮、充滿天然膠原蛋白的濃郁雞白湯底。當抹茶獨特的微苦茶香遇上醇厚雞白湯，堆疊出層次豐富且前所未有的味覺新體驗。

這碗話題性十足的「抹茶拉麵」不僅口味吸睛，更主打「極度限定」。官方公佈這項重磅合作為國慶連假3日限定，將於10月9日至10月11日登場，且販售地點僅限新光三越台南小北門店，饕客們不妨趁連假走一趟台南親自品嚐！

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