2027台北除夕圍爐搶先訂！「台北艾麗酒店」開席　海陸年菜＋踢踏舞秀還能抽海外希爾頓住宿券

2027年農曆春節想找台北除夕圍爐餐廳，不只吃一桌年夜飯，還能從晚餐一路玩到抽獎。台北艾麗希爾頓格芮精選酒店將於2027年2月5日除夕推出「吉羊之家」圍爐晚宴，以羊年為主題打造新春場景，結合海陸年菜、現場表演、親子遊戲及新春手作活動，並安排新春抽獎，最大獎祭出海外希爾頓飯店住宿券。活動即日起開放訂席，10人桌每桌38,800元加10%、6人桌每桌28,800元加10%。

台北除夕圍爐吃海陸年菜 從冷盤一路吃到羊年造型甜點

「吉羊之家」除夕晚宴由宴會廳主廚王子榮規劃年節菜單，從前菜、湯品到海鮮與肉類料理皆納入宴席設計，端出一桌適合闔家共享的年節料理。菜色包含花雕玉露甘寶雞、明太子龍洞九孔、潮式香蔥老滷鵝等冷盤，接著品嘗花膠響螺潤膳十全盅、碧綠富貴紅燒鮮龍蝦、南非鮑襯醇釀海參等海陸菜色，另有府城鮮蝦傳統米糕、羊肚菌蟹粉黃沙燴長年菜及油淋甘露蒸紅條，最後以「咩咩紅豆包」搭配當令水果收尾。席間另提供紅酒及果汁暢飲，讓年夜飯從開席一路吃到尾聲。

圖／台北艾麗酒店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

羊年主題布置＋踢踏舞秀 親子遊戲一路玩到抽獎

除了年菜，飯店也將會場打造為「吉羊之家」，以羊年元素串聯新春布置與互動活動，現場安排牧羊女與羊兒角色亮相，增加節慶氣氛。親子家庭可參與春聯絹印、套圈圈、投籃機、接棍機等遊戲，還有以羊年為發想的「趕羊遊戲」，讓不同年齡層都能加入。

圖／台北艾麗酒店提供

晚宴舞台則安排踢踏舞秀及其他現場演出，穿插新春猜謎、記憶力挑戰與兒童互動橋段，讓除夕圍爐不只是坐在餐桌前用餐，也能把吃飯、表演與遊戲串成一晚的新年行程。活動期間另設新春抽獎，多項節慶好禮接力送出，其中最大獎為海外希爾頓飯店住宿券，為除夕晚宴增添驚喜。

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店位於台北信義區松高路，鄰近台北101、市政府及信義商圈百貨，除夕白天可先安排信義區採買年節禮品或逛街，晚間再前往飯店圍爐，適合規劃成台北市區的新春團圓行程。「吉羊之家」2027年除夕圍爐宴將於2月5日登場，10人桌每桌38,800元加10%、6人桌每桌28,800元加10%，即日起開放訂席，數量有限，額滿為止。

台北艾麗酒店「吉羊之家」2027除夕圍爐資訊

活動日期：2027年2月5日（五）

10人中式桌席：38,800元＋10%

6人中式桌席：28,800元＋10%

活動地點：台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，台北市信義區松高路18號

訂席電話：02-6631-8000轉宴會業務部

官方網站：台北艾麗酒店 Humble House Taipei

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北艾麗酒店提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」