2027春節吃到飽訂位懶人包！ 島語、漢來海港11/10開搶　饗饗、旭集6大Buffet時間一次看

吃貨們的年度「搶位大戰」來了！ 被不少饕客視為高難度訂位的「島語」與「漢來海港」，將於11月10日上午11點開放春節檔期預約；饗賓集團旗下6大Buffet也已分階段開放訂位，為春節聚餐提早準備，登記時間手刀先筆記！

➤島語11/10開搶 除夕晚餐3390元

島語。圖／漢來美食提供

漢來美食旗下「島語」將於11月10日上午11點開放2027年農曆春節訂位，預約日期涵蓋除夕至大年初五。除夕為2月5日，午餐每人2590元加10%服務費、晚餐3390元加10%；大年初一至初五，也就是2月6日至2月10日，午餐同樣為2590元加10%，晚餐則為2990元加10%。

訂位方式包括線上、電話及現場預約，不過除夕與初二不開放線上訂位，只能透過電話或現場辦理。線上訂位每組最多7人，8人以上則需改採電話或現場預約；訂位成功後，每位成人須支付500元訂金，收到付款簡訊後需在7天內完成付款，逾期訂位將自動取消。

➤漢來海港同日開放 春節訂位採訂金制

漢來海港。圖／漢來美食提供

漢來美食旗下的「漢來海港」也將於11月10日上午11點開放2027春節訂位，民眾可透過網路、電話或各分店現場預約。其中除夕當天僅開放電話及現場訂位，未提供線上預約。

漢來海港採分級訂金制度，依訂位人數收取訂金，1至9人為1000元、10至19人2000元、20至29人3000元、30至49人5000元，50至100人則為1萬元。

➤饗饗、旭集等6大Buffet分階段開放

饗 A Joy。圖／饗賓集團提供

饗賓集團旗下6大品牌「饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集、URBAN PARADISE、果然匯」也已公布2027農曆春節訂位時程，涵蓋小年夜2月4日至大年初五2月10日。

目前已進入會員優先預約階段，iEAT黑卡會員自10月1日上午10點起優先電話訂位，金卡會員則於10月8日上午10點開放，10月15日上午10點起全面開放大眾訂位，現階段規定均採電話預約。

餐價依品牌及日期有所不同，其中果然匯為858元至918元加10%服務費，饗食天堂為1388元至2088元加10%；饗饗、旭集與URBAN PARADISE為2490元至3290元加10%，饗 A Joy則為3880元至4880元加10%。

訂金方面，饗食天堂與果然匯1至2人每組預收1000元，3人以上每組預收2000元；饗饗、旭集、URBAN PARADISE及饗 A Joy則採每人1000元訂金，包含0至12歲兒童。完成訂位後也需依指定期限完成付款，逾期將視同放棄，座位會重新釋出。

饗 A Joy。圖／饗賓集團提供

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