千元有找吃飯店Buffet！「台北萬豪ITF餐券」下殺64折 950元吃五星下午茶、4天快閃「買1送1」搶法全公開

小資族必看！「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日盛大登場，台北萬豪酒店搶先一步，自即日起至11月15日推出線上旅展限期搶購。本次集結館內5大人氣餐廳，一口氣推出8款超高CP值的餐券，最低下殺至64折！

1. Garden Kitchen：浪漫玻璃屋下午茶與午間自助美饌

圖／台北萬豪酒店提供

平日下午茶自助美饌： 被譽為台北最美Semi-Buffet的 Garden Kitchen，推出單張優惠價999元，買6張套券更划算，平均每張只要 950元（約8折）。餐檯匯集超過50款豐富料理，從白蝦、淡菜、煙燻鮭魚到精品甜點與哈根達斯冰淇淋通通吃得到。

圖／台北萬豪酒店提供

平假日午間自助美饌含主餐： 單張優惠價1,399元，6張套券平均每張 1,350元（約69折），除了享用豐盛自助吧外，還可任選一款價值1,780元的精選主餐。

★隱藏版快閃攻略： 10月7日及10月21日中午12點推出「午間自助美饌含主餐買1送1」，10月14日及10月28日則推出「下午茶自助美饌買2送2」，4場活動每場都限量50組，售完為止。

2. Lobby Lounge：肉食控必吃的3小時狂歡夜

平日晚間牛排豬肋排吃到飽： 單張特價 1,200元（約85折）。主打低溫爐烤美國肋眼牛排與美式醬燒BBQ豬肋排雙主餐「無限續點」，搭配沙拉吧、精緻甜點、水果與軟性飲品暢飲，整整3小時讓你大口吃肉超過癮。

圖／台北萬豪酒店提供

3. Mark's Teppanyaki：政商名流最愛的頂級鐵板燒

圖／台北萬豪酒店提供

平日午間日本A3和牛海陸套餐： 優惠價 2,600元（約74折）。包含精緻前菜、每日例湯、明蝦海鮮、香煎雞腿排與日本A3和牛等9道式奢華饗宴。更棒的是，只要在2026年12月30日前使用，還加贈價值不菲的「美國Prime沙朗牛肉捲」1份。

4. 宴客樓：冠軍烤鴨與暖心海鮮鍋聚餐首選

圖／台北萬豪酒店提供

平假日冠軍烤鴨三重奏： 優惠價 3,580元（約82折），適合4至6人享用。吃得到金黃酥脆的桌邊現切片皮烤鴨、辣滷鴨翅，以及鴨粥、鴨絲米粉、鴨湯3選1，最後還有芒果冰淇淋花生捲與楊梅汁完美收尾。

平假日龍虎海鮮鍋4人合菜： 優惠價 4,800元（約69折）。集結龍虎海鮮鍋、椒麻松花皮蛋麵、三杯豬腳及多道精緻前菜與甜品，暖心又澎湃。

5. INGE'S Bar & Grill：270度高空景觀約會首選

圖／台北萬豪酒店提供

晚間乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐： 優惠價 5,999元（約68折）。坐擁20樓高空絕美景致，主餐可任選巴洛羅酒桶木煙燻28天乾式熟成帶骨肋眼，或是美國頂級Prime丁骨牛排，搭配炭烤鮮蝦沙拉與干貝松露濃湯，浪漫氛圍直接拉滿。

晚間美國頂級丁骨牛排海陸6人分享餐： 這次折扣最殺的 64折（優惠價13,888元）！一次端出美國頂級Prime丁骨牛排30盎司、柴火燒烤波士頓龍蝦與綜合海鮮，搭配酥炸日本生蠔、義大利麵與手工甜點，是家庭聚會首選。

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