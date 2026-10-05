必勝客「大比薩+副食」只要198元！快閃4天、10種口味任選 神級優惠碼快收藏
蕭貪吃比薩！必勝客40周年慶，限時4天「大比薩+副食」下殺只要198元，份量足夠兩個人吃，更提供了10種超值口味任你選。
不只拿坡里蕭貪餐！必勝客快閃下殺29折，即日起至10/8限時4天，回饋PK APP會員推出「13吋大比薩+副食」只要198元，副食有小份薯金幣、330ml百事可樂、330ml七喜等3選1，最高原價價值685元。比薩口味更是多達10種選擇，就連新品「霸王雙雞」也能點，還有醬燒田園鮮蛤、熱帶鳳梨海鮮總匯等人氣口味（依APP顯示為準）。
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