橫濱牛排加碼了！全台12店「不限時吃到飽」 380元起爽嗑「主餐+5小時自助吧」

日本連鎖超市AEON販售的一款平價「山崎麵包蓬鬆吐司」（ふんわり食パン），一條含稅僅約日幣230圓（折合新台幣約50元）。知名旅日達人「Keyboard桑」在臉書發文大力盛讚，直指這款吐司「CP 值高到會上癮」、「口感香氣超越台灣所有吐司」，甚至稱它是「吃了就回不去的夢幻滋味」，隨即掀起大批哈日族熱烈共鳴，不少過來人更自曝每次赴日都狂掃10條手提帶回台灣。

2026-10-04 16:30