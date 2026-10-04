橫濱牛排加碼了！全台12店「不限時吃到飽」 380元起爽嗑「主餐+5小時自助吧」
不限時吃到飽！橫濱牛排「5小時全力開吃」再加碼，10/5起不分門市、全台店鋪都適用，還有神級品項經典回歸，讓你爽喝到飽。
橫濱牛排自祭出「平日午餐不限時」後即吸引饕客們卡位用餐，現在更加碼「開放全店適用」，10/5起不分門市、全台12店同慶，只要於平日午餐時段14:20前入座都可用餐至16:00，若在11:00準時進場則用餐時間長達5小時。需注意，平日14:20後恢復用餐100分鐘，衝著超長用餐時間的朋友可要注意了。
參考橫濱牛排當前供應菜單，小資族推薦點380元主餐豆腐雞肉漢堡排，即可以最划算的價格吃到美味主餐與豐富自助吧；此外，60歲以上銀髮族、身高131-未滿151cm或10歲-未滿12歲之孩童點購主餐結帳時享折扣30元，更多優惠詳情依現場公告為準。
橫濱牛排以豐富且精緻的自助吧深受饕客喜愛，包括多種新鮮時蔬沙拉吧、特製黑咖哩飯、麵包與抹醬、熱湯區、手工甜點及冰品、飲料與咖啡吧等，其中人氣款「蘑菇濃湯」則同步在10/5起強勢回歸，平日到橫濱牛排吃吃到飽不僅沒有時間壓力還能吃得很享受。
橫濱牛排 全台12家門市地址
台北松菸誠品店：台北市信義區菸廠路88號B1
敦化南京店（微風南京）：台北市松山區南京東路三段337號3F
林口三井店：新北市林口區文化三路一段356號GF樓
桃園統領廣場店：桃園市桃園區中正路61號7F
中壢中山東路店：桃園市中壢區中山東路一段330號
新竹大魯閣店（湳雅店）：新竹市北區大雅路88號2F
LaLaport台中店：台中市東區進德路600號北館5F
台中港三井店：台中市梧棲區台灣大道十段168號2F
台南三井店：台南市歸仁區歸仁大道101號2F
高雄SKM Park店：高雄市前鎮區中安路1-1號大道東3F
岡山樂購廣場店：高雄市岡山區捷安路1巷2號3F
宜蘭新月廣場店：宜蘭市民權路二段38巷6號4F
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