「雞湯大叔」推全新蔬菜吧！$398起五色蔬菜自由選　日韓火鍋同步開戰

火鍋不只吃肉，現在連蔬菜、飯麵與甜點都能自己挑！連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」10月5日起於台中文心秀泰店推出全新蔬菜吧，以五色蔬菜為主軸，搭配彩虹麵、特色炊飯與冰淇淋，主餐$398起即可享有多元自選內容，鎖定家庭聚餐與親子客群。另一方面，品牌也跟上TVBS節目《開火開伙》的日韓料理話題，推出「大叔開火 日韓開伙」季節企劃，讓日式鮮味與韓式滋補風味同步登場。

台中親子火鍋新選擇 五色蔬菜、彩虹麵到冰淇淋都能自己挑

雞湯大叔此次以台中文心秀泰店作為新蔬菜吧店型的首發據點，將自助區重新規劃成更具選擇性的用餐模式。蔬菜依紅、橙、綠、紫、白5大色系分類，除了固定菜色，也會依照季節更換當令蔬菜，讓每次造訪都有不同搭配。

圖／雞湯大叔提供

蔬菜之外，飯麵區提供火龍果麵、番茄麵、南瓜麵、蔬菜麵等4款彩虹麵，以及黑米元氣飯、松露野菇炊飯2款選擇；餐後還有冰淇淋與配料可自由搭配。對親子客來說，小朋友可以自行決定想吃哪些蔬菜、飯麵與甜點，大人則能按照自己的食量搭配，讓家庭吃鍋少了不少「這個不要、那個不吃」的選擇障礙。

圖／雞湯大叔提供

$398起吃火鍋 10月5日起還有親子套餐優惠

配合蔬菜吧10月5日正式登場，文心秀泰店同步推出開幕活動。10月5日至31日消費可獲第二份半價回流券，限平日使用，優惠券使用期限至11月30日；點選兒童餐並完成指定活動，還可兌換鮮乳坊保久乳，每日數量有限。

親子客則可把握10月5日至20日的限時優惠，透過雞湯大叔官方社群領取優惠券，以$498享有原價$596的親子套餐，內容包含$398主餐與$198兒童餐，兒童餐適用於140公分以下同行兒童，另計10%服務費。

《開火開伙》帶動日韓料理對決 雞湯大叔「蔘夜」登場

除了新蔬菜吧，雞湯大叔近期也將日韓料理話題搬上火鍋餐桌，推出「大叔開火 日韓開伙」季節企劃，依不同門市推出「大叔的蔘夜」與「大叔的日宴」，讓消費者可以從湯頭、主食到小吃選擇喜愛的風味。

圖／雞湯大叔提供

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其中「大叔的蔘夜」走韓式滋補路線，以人蔘湯結合雞湯與奶油白湯，加入雞腿丁、人蔘鬚、枸杞、紅棗片及田七花，打造濃郁又帶有甘甜氣息的鍋底；另可加購19元「蔘氣續命一口shot」。季節料理則包括「蔘夜一口手抓飯」、「蔘夜續航元氣雞」、「蔘夜罪惡首爾甜辣脆雞」、「蔘夜御品鮑魚煮」及「蔘夜暖胃魚板串」，從韓式街頭小吃到海鮮與雞肉一次收進鍋物搭配。

圖／雞湯大叔提供

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此外，10月1日至12月31日消費季節附餐或熟食，完成指定打卡還能兌換人氣單品商品券；10月2日至11月20日每週五到店消費，則可獲季節附餐商品券，隔日起可免費升級手抓飯或烏龍麵。11月16日至12月20日更將開放會員參加日韓PK投票，依每週票數結果推出限定熟食優惠，讓「日韓料理誰勝出」從節目延伸到餐桌。

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