肉控嗑牛排！ 身分證對中「9258」任二碼 台中早午餐免費送「嫩汁牛排」

免費牛排吃起來！ 台中人氣早午餐名店「禾間糧倉」祭出最新優惠，只要身分證字號中含有「9、2、5、8」任二碼，即日起至10/31，憑正本證件即可免費兌換一份「3oz炙烤嫩汁牛排」，對中就能直接吃，牛排控把握假期衝一波。

圖／翻攝禾間糧倉FB粉專

「禾間糧倉」是台中知名早午餐店，以大份量、多選擇和很高的用餐滿足感受到眾多客人喜愛。此次推出的優惠活動玩法相當佛心，只要同桌每人完成Google評論、追蹤店家IG或拍照分享限時動態，就能取得兌換資格，並對中身分證字號中含有「9、2、5、8」任二碼，可不連號，點滿2份主餐就能獲得1份免費牛排，活動平日全天與假日晚餐皆可使用。

圖／翻攝禾間糧倉FB粉專

對中就有機會爽嗑免費牛排，點2份主餐送1分、點4份主餐送2份，以此類推，每桌最多可爽拿3盤牛排。若是不吃牛的人，也能選擇更換成香酥炸魚排或香烤雞腿排。需特別留意，參加活動必須在點餐前告知服務人員，活動採內用限定，且每張證件只能兌換一份。

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