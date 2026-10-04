快訊

明起2地明顯降溫且有大雨 彩雲升級強颱、諾洛最快今晚跨境成中颱

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

肉控嗑牛排！ 身分證對中「9258」任二碼 台中早午餐免費送「嫩汁牛排」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝禾間糧倉FB粉專
圖／翻攝禾間糧倉FB粉專

免費牛排吃起來！ 台中人氣早午餐名店「禾間糧倉」祭出最新優惠，只要身分證字號中含有「9、2、5、8」任二碼，即日起至10/31，憑正本證件即可免費兌換一份「3oz炙烤嫩汁牛排」，對中就能直接吃，牛排控把握假期衝一波。

圖／翻攝禾間糧倉FB粉專
圖／翻攝禾間糧倉FB粉專

「禾間糧倉」是台中知名早午餐店，以大份量、多選擇和很高的用餐滿足感受到眾多客人喜愛。此次推出的優惠活動玩法相當佛心，只要同桌每人完成Google評論、追蹤店家IG或拍照分享限時動態，就能取得兌換資格，並對中身分證字號中含有「9、2、5、8」任二碼，可不連號，點滿2份主餐就能獲得1份免費牛排，活動平日全天與假日晚餐皆可使用。

圖／翻攝禾間糧倉FB粉專
圖／翻攝禾間糧倉FB粉專

對中就有機會爽嗑免費牛排，點2份主餐送1分、點4份主餐送2份，以此類推，每桌最多可爽拿3盤牛排。若是不吃牛的人，也能選擇更換成香酥炸魚排或香烤雞腿排。需特別留意，參加活動必須在點餐前告知服務人員，活動採內用限定，且每張證件只能兌換一份。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

牛排 早午餐 雞排 禾間糧倉

相關新聞

橫濱牛排加碼了！全台12店「不限時吃到飽」 380元起爽嗑「主餐+5小時自助吧」

不限時吃到飽！橫濱牛排「5小時全力開吃」再加碼，10/5起不分門市、全台店鋪都適用，還有神級品項經典回歸，...

「雞湯大叔」推全新蔬菜吧！$398起五色蔬菜自由選　日韓火鍋同步開戰

「雞湯大叔」10月5日起台中文心秀泰推蔬菜吧，主餐398元起可自選五色蔬菜、彩虹麵與甜點，並推出日韓風味季節料理。

肉控嗑牛排！ 身分證對中「9258」任二碼 台中早午餐免費送「嫩汁牛排」

台中禾間糧倉推出身分證含「9、2、5、8」任二碼優惠，10/31前內用點滿2份主餐可兌換3oz免費牛排，每桌最多3份。

日本超市50元吐司爆紅「吃了就回不去」 達人教打包術：放冷凍慢慢吃

日本連鎖超市AEON販售的一款平價「山崎麵包蓬鬆吐司」（ふんわり食パン），一條含稅僅約日幣230圓（折合新台幣約50元）。知名旅日達人「Keyboard桑」在臉書發文大力盛讚，直指這款吐司「CP 值高到會上癮」、「口感香氣超越台灣所有吐司」，甚至稱它是「吃了就回不去的夢幻滋味」，隨即掀起大批哈日族熱烈共鳴，不少過來人更自曝每次赴日都狂掃10條手提帶回台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。