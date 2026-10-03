狂賀亞運女雙網金包銀！全家明早搶「500份免費雞排」 7-ELEVEN霜淇淋、思樂冰「買一送一」

中華隊亞運傳捷報！在網球女雙由謝淑薇／梁恩碩奪金、詹皓晴／吳芳嫺摘銀，台灣女雙霸氣「金包銀」，引爆全台狂歡。各大超商紛紛祭出超殺「奪金優惠」，快跟著這波神仙好康，一起為台灣健兒歡呼喝采！

●全家：500份大雞排免費吃

圖／全家便利商店提供

為兌現奪牌祭品文，全家將於明（4）日上午10點，透過LINE mini APP霸氣送出500份「媽媽煮藝經典超大雞排」兌換券！同場加碼黑松焙香麥茶買2送2及50元折價券，明早務必設好鬧鐘準時開搶。

圖／全家便利商店提供

圖／7-ELEVEN提供

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自10月4日至5日連兩天推出8大好康。冰品控必搶雪淋霜、酷聖霜及特大杯思樂冰，不限口味通通「買1送1」！另有黃金蕎麥茶、康貝特、白蘭氏雞精買2送2，週末出遊剛好買一波。

●萊爾富：咖啡買1送1、加碼抽果昔

萊爾富大玩奪牌應援，即日起至4日消費滿99元即可抽獎，中華隊每拿一面金牌，就多抽一名「50杯果昔」幸運兒（銀牌抽30瓶鮮乳）！此外，至10月13日前，大杯特濃咖啡系列與美式、拿鐵皆享「買1送1」，連續十天半價爽喝。

圖／萊爾富提供

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