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10月Buffet吃到飽優惠！ 福容午餐「第2人半價340元」、老爺酒店「雙人下殺68折」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福容大飯店桃園機捷A8店、台北老爺酒店提供
圖／福容大飯店桃園機捷A8店、台北老爺酒店提供

吃到飽控快追！福容大飯店桃園機場捷運A8店、台北老爺酒店旗下自助餐廳同步推出10月雙人優惠，其中福容「田園西餐廳」祭出第2人半價；台北老爺酒店「Le Café咖啡廳」則推出平日雙人優惠價，想吃可趁10月底前安排揪人吃一波。

福容「第2人半價」 340元爽吃鮑魚粥、牛肉湯

圖／福容大飯店桃園機捷A8店提供
圖／福容大飯店桃園機捷A8店提供

福容大飯店桃園機場捷運A8店「田園西餐廳」推出「早午好食光」優惠，活動延長至2026年10月29日，並將週五納入優惠。即日起至10月29日，福容享福卡會員於週一至週五早午餐時段用餐，兩人同行可享「第2位半價」，折算後第二人只要340元，另需加原定價10%服務費。

圖／福容大飯店桃園機捷A8店提供
圖／福容大飯店桃園機捷A8店提供

「早午好食光」實際用餐時段為11:30至14:00，餐檯提供多款中西式料理，其中包括招牌鮑魚海鮮粥、牛肉湯及各式海鮮等，適合想以平日午餐價格吃Buffet的民眾。優惠限定福容享福卡會員，實際價格與用餐規則依現場公告為準。

台北老爺Buffet「雙人優惠」最低約68折

圖／台北老爺酒店提供
圖／台北老爺酒店提供

台北老爺酒店「Le Café咖啡廳」則推出「樂饗美墨」美食嘉年華，活動自10月1日至12月31日，以美墨料理為主軸，加入多款北美風味菜色，包括墨西哥辣味燉牛頰、墨西哥辣肉醬口袋餅、煙燻BBQ豬肋排，以及蒙特婁香料烤蝦、香煎鮭魚佐玉米醬汁、佛蒙特咖哩蟹等。

圖／台北老爺酒店提供
圖／台北老爺酒店提供

配合新菜上市，餐廳於10月1日至12月31日同步祭出平日雙人同行優惠：

-平日自助午餐（週一至週五）： 雙人優惠價2,280元，約享原價7折優惠。

-平日自助晚餐（週一至週四）： 雙人優惠價2,380元，換算下來約享原價68折優惠。

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Buffet 老爺酒店 吃到飽 福容大飯店 咖啡廳

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