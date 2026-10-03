賀「林郁婷」亞運奪金！ 4大超商慶賀優惠懶人包「500份雞排免費吃、美式買2送2」

「台灣拳后」林郁婷再度為國爭光！在愛知名古屋亞運女子拳擊60公斤級決賽中，展現強大氣場勇奪金牌，這也是台灣代表團在本屆亞運拿下的第4金。全台熱血沸騰之際，四大超商也火速祭出狂歡應援陣容，不只免費請吃雞排，還有咖啡買2送2、飲品特惠與抽獎活動。

我國「拳后」林郁婷擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影

●全家：兌現奪金祭品文！上午10點「免費雞排」限時搶

全家便利商店先前立下的奪金承諾，只要台灣選手奪得金牌，隔日上午10點便於官方LINE mini APP送出500張「媽媽煮藝經典超大雞排」免費兌換券（原價99元）。

民眾只需開啟LINE App進入「全家便利商店」官方帳號，點選下方圖文選單的「限時領券」即可搶領。

此外，同步加碼黑松沙士紅柚風味買2送2、商品優惠券與行動購50元折價券；活動期間台灣隊每得1面金牌，會員單筆消費滿百還能抽價值3萬元的黃金獎牌。

圖／全家提供

●7-ELEVEN：咖啡買2送2！連2天指定飲品零食下殺半價

7-ELEVEN展開「金牌時刻 全民同樂」限時快閃活動，10月3日至10月4日一連兩天推出，OPENPOINT APP「行動隨時取」祭出CITY CAFE大杯濃萃美式買2送2（每位會員限購1組，兌換至10月31日）；實體門市則端出多重好康，包括UNI FIT運動飲料600ml買2送2、滋露仙果巧克力風味米果買2送2、我的健康日記膠原飲買1送1，以及愛之味麥仔茶590ml買2送1、三得利 -196°C 無糖系列買2送1等。

圖／7-ELEVEN提供

●萊爾富：一面金牌送50杯果昔！無限抽獎再享咖啡買1送1

萊爾富同步推行「全民萊應援」慶祝方案，即日起至10月4日止，會員於實體門市單筆消費滿99元並報會員電話即可獲得抽獎機會。

台灣隊每多1面金牌就加抽1名幸運兒狂送「果昔50杯」（銀牌抽鮮乳30瓶、銅牌送指定茶飲）。

此外，即日起至10月13日門市更加碼指定咖啡優惠，大杯特濃咖啡系列與特大杯美式、拿鐵皆享買1送1。

圖／萊爾富

●OKmart：應援口渴！12款指定風味飲任2杯只要69元

OKmart鎖定喜愛調飲的消費者，自即日起至10月14日，OKCAFE推出風味飲品專屬折扣，指定品項單杯特價39元、任選2杯僅需69元。

品項包含特大杯冰淇淋美式、特大杯冰淇淋紅茶、大杯西西里咖啡、大杯楊枝甘露冰沙、中杯經典阿華田、大杯阿華田摩卡拿鐵、茶敬茶系列（奶香烏龍／桂花抹茶）、黑糖道黑糖薑茶與桂圓紅棗茶、草莓戀乳雪露及黃金蕎麥茶等。

圖／OKmart

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