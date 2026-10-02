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北車燒肉店爆食安疑慮！ 生肉上爬出「活蛞蝓狂蠕動」 店員回應一句全網炸鍋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
燒肉店生肉燒烤示意圖，非當天肉品實況。圖／翻攝鉄火燒肉 新光三越北車店FB臉書
燒肉店生肉燒烤示意圖，非當天肉品實況。圖／翻攝鉄火燒肉 新光三越北車店FB臉書

大啖烤肉卻遇見驚魂計！ 一名網友日前趁著中秋假期前往台北車站某知名平價燒肉店用餐，正準備大快朵頤時，卻赫然在生肉盤上看見一隻活生生的蛞蝓正在蠕動。更傻眼的是，當事人向現場人員反應後，對方非但沒有表現出警覺，反而語出驚人吐出一句話，讓全網炸鍋了。

有網友在Threads貼文指出，中秋連假前往位於台北車站微風商場內的連鎖燒肉餐廳用餐，消費者吃到一半低頭細看生肉盤，才驚覺鮮紅的生肉表面竟然黏附著一隻活蛞蝓，甚至當場不斷蠕動，當下他立刻拿起手機錄影，並第一時間向外場服務人員反映。

沒想到，服務生獲報時神情稀鬆平常，甚至脫口表示「店內其實已經從蔬菜上抓出很多隻了」。隨後店家即祭出「該餐免單、額外贈送一盤肉」的補償措施，但當事人直言「蛞蝓爬過的地方會有廣東住血線蟲欸」、「都有蟲了誰還敢吃第二盤」。

貼文曝光後立刻引發社群熱論，據原PO後續在留言區回覆得知，店家是台北車站的鐵火燒肉，事後業者有撥打電話致電慰問，所幸目前身體暫未出現發燒或急性腸胃不適，但為了安全起見，仍會前往醫院感染科門診進行抽血與評估追蹤。不過，截至目前業者仍尚未對外回應。

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燒肉 台北車站

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