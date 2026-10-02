荷包又瘦了！ 必比登排隊老店「一甲子餐飲」 10月起調漲5餐點 最新價格一次看

連續多年榮膺米其林必比登推介的萬華名店「一甲子餐飲」，在饕客心中一直是無可取代的古早味代表。不過，受到近期物價與食材成本雙重夾擊，店家正式拍板10月調整售價，意謂著老饕的荷包又要縮水了！

就算是下午時段，「一甲子餐飲」仍可見到十餘人的排隊人龍。記者陳睿中／攝影

鄰近艋舺祖師爺廟旁的「一甲子餐飲」，以焢肉飯最為出名，另外還有刈包、肉粽、油條魚丸湯、豬血豬腸湯等餐點，甚至於平常約下午2點就吃不到的麻豆碗粿，也是老饕們的心頭好。

隨著各項原物料成本持續走揚，一甲子餐飲為維持招牌餐點的既有水準與份量，宣布自10月1日起調整菜單部分價格。此次共有5款品項變貴：

．滷肉飯調漲5元，一碗來到45元

．雞肉飯調漲10元，一碗來到70元

．豬血湯調漲10元，一碗來到50元

．豬腸湯調漲10元，一碗來到60元

．豬血豬腸湯調漲10元，一碗來到70元

圖／翻攝一甲子餐飲 - 祖師廟焢肉飯、刈包FB粉專

在一片漲聲之中，最讓死忠顧客欣慰的莫過於鎮店之寶「招牌焢肉飯」，依舊維持每碗130元原價。店家選用肥瘦比例完美的溫體三層肉，遵循傳統工法慢火煨滷3小時，搭配自製酸菜、醃小黃瓜與南部米飯，肥而不膩的口感超銷魂，成了這波漲潮中的小確幸。

「一甲子餐飲」的招牌焢肉飯則維持130元原價。記者陳睿中／攝影

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