託你の福 Tony’s Food 2週年推限定「鰻魚定食」 再爽吃泰國明果冰淇淋，還送反光扇

台北內湖日式定食餐廳「託你の福 Tony’s Food」迎來開店2週年，10月1日至10月31日推出週年限定活動，除了以585元推出「託福黃金鰻定食」，期間還有泰國明果冰淇淋加價優惠，凡點用任一套餐更能獲得週年限定便攜質感反光扇，讓餐點與限定好禮一次到位。

2週年限定585元 黃金鰻定食登場

本次週年慶主打「託福黃金鰻定食」，以金黃酥香的鰻魚料理作為主角，呈現外層香酥、魚肉鮮嫩的口感，並以585元作為週年限定優惠價格。對喜歡鰻魚料理的消費者來說，10月整月都能到店品嘗這道限定餐點，成為本次週年活動的重點。

圖／取自託你の福 Tony’s Food臉書粉絲團

甜點部分則推出期間限定的泰國明果冰淇淋，消費者加價45元即可選擇當週指定口味。10月1日至7日為泰式奶茶，10月8日至14日推出芒果騷莎，10月15日至21日則是雙重巧克力，第4週口味將於後續公布，喜歡嚐鮮的消費者可留意店家最新消息。

消費套餐再送週年限定反光扇

除了餐點優惠，週年慶期間凡消費任一套餐，即贈送「託福便攜質感反光扇」1個，數量有限，送完為止。從主餐到甜點，再搭配限定周邊，讓這次2週年活動不只有吃得到的優惠，也多了一份可以帶走的紀念小物。

圖／取自託你の福 Tony’s Food臉書粉絲團

「託你の福 Tony’s Food」位於台北市內湖區港墘路82巷9號，10月1日至31日推出2週年限定活動。餐廳無公休日，午餐營業時間為11:30至14:30，最後點餐14:00；晚餐為17:00至20:30，最後點餐20:00。想吃週年限定鰻魚定食，或收下限量反光扇，可趁活動期間前往。

圖／取自託你の福 Tony’s Food臉書粉絲團

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」