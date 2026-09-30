台北人衝了！添好運10、11月「港點吃到飽」 699元爽嗑100分鐘、全台5店搶訂位
又有台北了！添好運「港點吃到飽」一次公告兩個月活動，北中南共有5家門市參與，100分鐘星級港點無限續點，吃好吃滿飽到晚上。
添好運一次公布10月、11月放題活動，共計5家店共襄盛舉，有添好運台中JMall店、台中麗寶店、台南小北門店、高雄SKM Park店，以及台北人千呼萬喚的天母高島屋店。
添好運 天母高島屋店
放題日期：2026/10/1–11/30 平日限定
用餐時段：14:00–17:00
備註：每日限量20組
添好運 台中麗寶店
放題日期：2026/10/1–11/30 平日限定
用餐時段：14:00
備註：每日限量20組
添好運 台中JMall店
放題日期：2026/10/12–11/30 平日限定
用餐時段：14:00
備註：每日限量40組
添好運 台南小北門店
放題日期：2026/10/1–11/30 平日限定
用餐時段：14:00、15:40
備註：每日每時段限量20位
添好運 高雄 SKM Park 店
放題日期：2026/10/1–11/30 平日限定
用餐時段：14:00、16:00
備註：每日每時段限量20位
需注意的是，放題活動限網路訂位，訂位開放「一個月內」時段，而目前天母高島屋店10月已額滿，還沒訂到位的朋友可以把握11月訂位喔！
收費部分依舊是成人每位$699+10%、0–3歲以下免費、3–6歲$200、6–12歲$333；用餐時間100 分鐘，活動不與其他優惠併用，不可使用禮券或折扣券。更多詳情以店內公告為準。
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