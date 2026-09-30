「楓樹韓國烤肉」突發聲明！　撇清隋棠尪Tony：2025年起無任何經營關係

隋棠老公Tony引進的「楓樹韓國烤肉」日前爆出租金爭議，今又被指其實真正參與股權的是Tony 父親謝志鴻。剛剛「楓樹韓國烤肉」粉專發出聲明：「楓樹餐廳與Tony先生自從2025年已無任何經營管理之關係，本公司對於帶給Tony先生之困擾致上萬分歉意，本公司一直持續正常經營與給付租金，請外界勿以訛傳訛，相關事務請洽楓樹餐廳。」

對於租金爭議，隋棠經紀人當時回應「Tony已離開楓樹很久，股權已無償轉讓給原始合夥人」。近期房東出面指控，「楓樹韓國烤肉」長達近1年少付租金差額，今年6月裝潢期又自行主張減租，而在隋棠方強調已非股東後，又有「知情人士」向CT WANT爆料，Tony爸爸謝志鴻一直是公司監察人，甚至從2023年起曾擔任3年的董事長，而欠租風波恰巧發生在這段期間。