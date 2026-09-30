51道中菜吃到飽！天母老字號江浙菜「上海鄉村」無限續點 「4人開桌、每週4天」爽吃8大類佳餚

隋棠老公Tony引進的「楓樹韓國烤肉」日前爆出租金爭議，今又被指其實真正參與股權的是Tony 父親謝志鴻。剛剛「楓樹韓國烤肉」粉專發出聲明：「楓樹餐廳與Tony先生自從2025年已無任何經營管理之關係，本公司對於帶給Tony先生之困擾致上萬分歉意，本公司一直持續正常經營與給付租金，請外界勿以訛傳訛，相關事務請洽楓樹餐廳。」

2026-09-30 11:08