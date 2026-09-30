51道中菜吃到飽！天母老字號江浙菜「上海鄉村」無限續點 「4人開桌、每週4天」爽吃8大類佳餚
10月限定中菜吃到飽！老字號江浙菜名店「上海鄉村」10月將推平日吃到飽，51道中菜任你點，多人同行再加贈經典菜餚，揪人湊桌開吃最過癮。
「上海鄉村」天母別館限定推出「51道中菜吃到飽」，將於10/1至10/31之週一至四登場，有開胃小品、鮮味海饌、肉香佳餚、蛋香豆饌、時令鮮蔬、暖心湯品、主廚點心、飯麵主食等8大類，上海菜飯、川味水煮牛、糖醋葡萄魚、京醬肉絲等道道都下飯，還有生煎包、豆沙鍋餅等經典美味一次吃得到。
餐費方面，成人每位$988+10%、6歲至未滿12歲兒童$500+10%、3歲至未滿6歲幼童$200+10%。本吃到飽專案採電話預約制、四人同行即可開桌，午餐時段為11:00、11:30入席，可用餐至14:30；晚餐時段17:00、17:30入席，可用餐至19:30。
此外，四人同行加碼招待「經典烤方」1份，六人同行則招待「經典烤方+火腿津白雞湯」各1份，邀請饕客揪團相約暢享道地美味。
上海鄉村 天母別館
地址：台北市士林區忠誠路二段55號5F （大葉高島屋）
電話：02-2833-5658
備註：吃到飽採電話預約制；席次有限，額滿即止
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