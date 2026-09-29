宜蘭麻辣鍋紅到台北 ！「和牛+超狂自助吧」插旗松江路 驚見神級「奕順軒奶凍捲」吃到飽

吃貨快追！以超高CP值與真材實料在火鍋界闖出名號的宜蘭「糧倉一號」，一路紅到台北插旗，近期被眼尖的吃貨網友發現，竟是把宜蘭在地神級名產甜點也直接搬進自助吧，台北的饕客免跑雪隧，一秒就能品嚐到正宗的蘭陽美味！

圖／翻攝糧倉1號 頂級麻辣鴛鴦鍋松江店FB粉專、IG

有網友在社群平台Threads上分享「台北火鍋店竟然有奕順軒奶凍捲」的貼文，引爆超過三萬次瀏覽與熱烈討論，不少吃貨網友瘋狂敲碗求店名，原來這間火鍋店正是從宜蘭發跡、一路紅到台北插旗的「糧倉一號麻辣鴛鴦鍋 松江店」其中最讓網友驚豔的是，竟直接把宜蘭在地神級名產「奕順軒」搬進自助吧！

進駐台北市中山區松江路二樓的「糧倉一號麻辣鴛鴦鍋 松江店」，主打頂級和牛與澎湃海鮮吃到飽，店內消費採分級制度，價位落在688、828、938至最高1138元，若直上尊爵級價位，更能無限狂嗑日本F1和牛、澳洲和牛以及美國SRF極黑和牛。

糧倉一號的「超狂自助吧」更是網路討論度破表的關鍵！高達50種以上的自助食材、整面上百罐的復古鋁箔包飲料牆，豐富甜品區與水果櫃，無論是小資族想解饞，還是大胃王想痛風爽吃都能滿足。

圖／翻攝糧倉1號 頂級麻辣鴛鴦鍋松江店FB粉專、IG

全場最大的MVP絕對是藏在甜點櫃裡的「宜蘭之光」—奕順軒甜點！店家霸氣將宜蘭名產直送台北，有老饕必搶的酥脆外皮包裹濃郁起司「切達乳酪餅」，以及秒殺級的「奕順軒原味奶凍捲」，輕柔蛋糕體搭配香濃鮮奶凍，根本是完美收尾的神級甜點。

圖／翻攝糧倉1號 頂級麻辣鴛鴦鍋松江店FB粉專、IG

不過需要提醒的是，由於奶凍捲賞味期短且需從宜蘭專車直送，通常在假日或特定時段才比較容易現身，甜點控想吃還得碰碰運氣！

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