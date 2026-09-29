限時11天！頂呱呱「一斤雞」復刻回歸只要299元　「外送服務」同步上線

炸雞控快衝！台式速食霸主頂呱呱的靈魂招牌「經典肉塊（一斤雞）」回來啦！10月1日起限時11天，整整600克炸雞下殺 299 元。這次不僅重現創始初期的「手工分切」老味道，更同步開通專屬外送服務，在家就能輕鬆開啃！

圖／頂呱呱提供

創始切法重現！回歸的「經典肉塊」改採早期費時的人工分切，讓醃料更入味、外皮更薄脆。整包 600 克的炸雞宛如「盲盒」，雞胸、雞腿、雞翅隨機混搭，每一口都有不同驚喜，10/1至10/11期間特價只要299元。

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光吃炸雞不過癮，活動期間只要點購一份「經典肉塊」，就能以99元超值價（原價154元）加購「神級點心盒」，內含人氣爆棚的雞脖子與招牌地瓜薯條，現省55元。

頂呱呱線上點餐系統「勇敢點」自10月1日起同步開通「外送」服務。消費者能自由選擇到店自取或由專人外送到府，兩種管道皆維持與門市現場相同的餐點價格（外送運費另計），線上訂餐還能同步累積會員點數，讓你躺在沙發也能大口吃雞。

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