台中餐飲一級戰區硬撐11年！ 公益路「NINI尼尼義大利餐廳」10月底熄燈 全台僅剩3家

台中再傳老店熄燈震撼彈！陪伴無數在地人度過聚會、位於美食一級戰區「公益路」的指標連鎖義式名店「NINI尼尼義大利餐廳」，近日無預警拋出即將歇業的消息，證實將在10月31日畫下句點，消息一出立刻在社群掀起一片老饕哀號。

NINI 尼尼。圖／翻攝自google評論

NINI尼尼義大利餐廳台中店近日在Google ｍaps上貼出歇業公告，並向長期支持的顧客感性告白「因租約到期，將營業至10月31日為止」。同時向這11年間光顧的所有常客致謝，「不論是一頓臨時起意的晚餐、一場熱鬧的聚會，還是那些值得慶祝的日子，很高興在您的生活裡，曾有NINI的一席之地」，並期待未來還有再次相見的機會。

圖／翻攝自Google ｍaps

熄燈消息曝光後，有常客直言，公益路堪稱台中餐飲業競爭最慘烈的一級戰區，店家汰換率極高，能在此屹立11年已經相當不簡單！ 更多網友紛紛湧入留言回憶「以前謝師宴就是辦在NINI」、「讀書時的回憶全沒了」、「勸你們最好是快點開回來」。

主打現點現做的「NINI尼尼義大利餐廳」自1999年創立至今已走過20多個年頭，目前全台共有4間門市。隨著台中公益店於10月底正式熄燈，全台版圖將縮減為3間門市，分別落腳於桃園南崁、桃園台茂以及新北新店裕隆城。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」