快訊

福德宮送甘蔗蔣萬安疏忽忘帶走 董事長吐心情：我感情上是支持他的

美股早盤／油價+殖利率上漲拖累四大指數齊跌 輝達逆勢大漲3%

台中餐飲一級戰區硬撐11年！ 公益路「NINI尼尼義大利餐廳」10月底熄燈 全台僅剩3家

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
NINI 尼尼。圖／翻攝自google評論、官網
NINI 尼尼。圖／翻攝自google評論、官網

台中再傳老店熄燈震撼彈！陪伴無數在地人度過聚會、位於美食一級戰區「公益路」的指標連鎖義式名店「NINI尼尼義大利餐廳」，近日無預警拋出即將歇業的消息，證實將在10月31日畫下句點，消息一出立刻在社群掀起一片老饕哀號。

NINI 尼尼。圖／翻攝自google評論
NINI 尼尼。圖／翻攝自google評論

NINI尼尼義大利餐廳台中店近日在Google ｍaps上貼出歇業公告，並向長期支持的顧客感性告白「因租約到期，將營業至10月31日為止」。同時向這11年間光顧的所有常客致謝，「不論是一頓臨時起意的晚餐、一場熱鬧的聚會，還是那些值得慶祝的日子，很高興在您的生活裡，曾有NINI的一席之地」，並期待未來還有再次相見的機會。

圖／翻攝自Google ｍaps
圖／翻攝自Google ｍaps

熄燈消息曝光後，有常客直言，公益路堪稱台中餐飲業競爭最慘烈的一級戰區，店家汰換率極高，能在此屹立11年已經相當不簡單！ 更多網友紛紛湧入留言回憶「以前謝師宴就是辦在NINI」、「讀書時的回憶全沒了」、「勸你們最好是快點開回來」。

主打現點現做的「NINI尼尼義大利餐廳」自1999年創立至今已走過20多個年頭，目前全台共有4間門市。隨著台中公益店於10月底正式熄燈，全台版圖將縮減為3間門市，分別落腳於桃園南崁、桃園台茂以及新北新店裕隆城。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熄燈 NINI尼尼 台中美食

相關新聞

台中餐飲一級戰區硬撐11年！ 公益路「NINI尼尼義大利餐廳」10月底熄燈 全台僅剩3家

台中公益路指標義式名店NINI尼尼營業11年，因租約到期將於10月31日歇業，全台門市縮減至桃園、新店共3家。

「成蔵」台北店10月6日開幕！日本人氣炸豬排名店首度來台，980元起吃板前套餐

日本人氣炸豬排名店「成蔵」首度來台，10月6日插旗台北大安，推出980元起板前套餐，規劃14席板前座位。

藏在婚宴會館裡！隱藏版「中菜吃到飽」 780元爽吃生魚片、佛跳牆等近70道佳餚

780元起中菜吃到飽！藏身婚宴會館，「近70道佳餚」任你點，從日式生魚片、經典中菜、港點到台菜、佛跳牆都吃得到，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。