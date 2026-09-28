「成蔵」台北店10月6日開幕！日本人氣炸豬排名店首度來台，980元起吃板前套餐
日本人氣炸豬排名店「成蔵」正式進軍台灣，台北店預計10月6日開幕，首店選址台北大安區仁愛路商圈。曾獲《米其林指南東京》必比登推介、入選日本Tabelog「炸豬排百名店」的成蔵，這次將日本店招牌的炸豬排料理帶來台灣，並以板前套餐形式呈現，價格980元起。
不同於一般豬排店以定食為主，成蔵台北店採板前料理形式，將炸豬排融入完整套餐之中。店內目前規劃14席板前座位，另有6席包廂暫未開放，料理則依季節安排前菜、料理及炸豬排等內容，讓饕客能一次品嘗多道餐點。
成蔵的炸豬排料理強調依照不同肉品部位調整炸製方式，透過低溫烹調與靜置控制熟度，呈現外層酥脆、肉質柔嫩的口感。台北店也延續「一部位一炸」概念，針對不同部位調整烹調方式，讓每款豬排展現不同風味。
價格方面，成蔵台北店目前推出980元及1580元兩種套餐，另加10%服務費；午餐營業時間為11:00至14:30，晚餐為17:00至21:30，每組用餐時間90分鐘。訂位採Inline線上預約，每日上午12點開放未來30天座位，目前提供6人以下訂位，12歲以下孩童暫不開放入場。
成蔵台北店地址位於台北市大安區仁愛路四段27巷28弄1號1樓，正式開幕前，10月2日至10月4日也將與國泰世華合作推出限定餐會，讓符合資格的信用卡友搶先品嘗。隨著10月6日正式營業，喜愛日本炸豬排與職人料理的饕客，又多了一間台北新店可以朝聖。
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