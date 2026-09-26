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狂賀「台灣蝶王」亞運奪金！ 全家上午10點開搶「500份雞排免費吃」
慶祝「台灣蝶王」王冠閎在名古屋亞運男子200公尺蝶式替台灣摘下歷史首面金牌，超商火速祭出狂歡好康！
全家日前在社群平台Threads發起奪金應援，承諾只要台灣選手拿下金牌，隔天上午10點就請大家吃雞排。
王冠閎昨（25）日游出金牌佳績，全家正式兌現諾言，於今日（26日）上午10點在官方LINE帳號釋出500張「媽媽煮藝經典超大雞排」免費兌換券，搶完為止。
此外，即日起至10月13日亞運期間，全家會員單筆消費滿100元即可獲得一張抽獎券，只要台灣隊每多進帳一面金牌，官方就加碼抽出一名價值3萬元的「黃金獎牌」，且抽獎次數無上限。
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