只有3週末！台北精品飯店「黑牛排吃到飽＋紅酒暢飲」強勢回歸 對中「這4碼」、生肖「屬馬」享折扣

肉控饕客準備大快朵頤！坐落敦南林蔭大道的台北指標性精品飯店，台北慕軒飯店 GUSTOSO 義大利餐廳宣布人氣「SUNDAY ROAST」強勢回歸，，指定假期享安格斯黑牛排、紅白酒無限供應，加碼身分證湊2026享8折，屬馬享9折。

圖／翻攝台北慕軒飯店，臻品之選 FB粉專

GUSTOSO 義大利餐廳屬於精緻 Semi-Buffet 吃到飽，能暢享餐檯上的豐富佳餚。現場提供冷盤海鮮、當季新鮮蔬果沙拉、道地手作披薩、熱食料理以及精緻歐式甜點與莫凡彼冰淇淋，每位半自助餐期價格為1,880元 + 10% 起。

圖／翻攝台北慕軒飯店，臻品之選 FB粉專

台北慕軒飯店 GUSTOSO 義大利餐廳本季鎖定連假商機，於9月25日至9月28日、10月9日至10月11日、10月24日至10月26日等指定假期的午、晚餐期，重磅加開「SUNDAY ROAST」餐期。

圖／翻攝台北慕軒飯店，臻品之選 FB粉專

SUNDAY ROAST活動最大亮點為師傅現切的「爐烤安格斯黑牛排」，外層焦香內裡粉嫩多汁，只要入座就能享受無限量供應吃到飽，現場更同步搭配紅白酒無限暢飲，讓食客在綠蔭窗景旁大口吃肉、自在微醺。

圖／翻攝台北慕軒飯店，臻品之選 FB粉專

飯店更祭出兩大超有感折扣，包含：

．兩人同行對對碰：雙人同行用餐，只要兩人的身分證字號數字湊齊「2、0、2、6」四個號碼，全桌即可享有整筆消費 8 折回饋。

．生肖專屬「馬力全開」：只要用餐賓客生肖屬馬，現場用餐即享 9 折禮遇。

此外，活動亦適用萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）會員專屬折扣與點數累積。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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