嘉義德州燻肉北上！「燻肉俱樂部」限定聯名炸雞、牛肉麵統統「煙燻」食指大動

今年中秋不只烤肉。以德州燻肉打響名號的嘉義 SMOKIN’ 德州燒烤，攜手週末炸雞俱樂部、宵夜牛肉麵大王，推出期間限定「燻肉俱樂部」。三方不刻意劃分料理與地域的界線，而是把德州燻肉當成一種新的調味語言，帶進台灣人熟悉的炸雞、炒飯與牛肉麵，打造限定的煙燻餐桌。

木材與時間堆疊出的德州風味

SMOKIN’ 德州燒烤以德州 BBQ 為核心，從木材挑選、火候掌控到長時間燻製，每個環節都影響肉質與香氣。這份講究，正是這次聯名料理的風味基底。

圖／品牌聯名提供

週末炸雞俱樂部信義店以台式大火快炒出粒粒分明的炒飯，再鋪上厚實燻牛，推出「煙燻霸王牛炒飯」（588 元），鍋氣與燻香一口到位。現炸雞腿則靈感來自台式碳烤雞排，淋上 SMOKIN’ 特製的咖啡 BBQ 醬，帶出微苦焦香（588 元）。「煙燻雞胸肉堡」（369 元）以軟嫩燻雞胸搭配美乃滋高麗菜絲與招牌快樂醬，濃郁中帶著清爽。

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台北大巨蛋的週末炸雞漢堡俱樂部也同步販售雞胸肉堡，另加煙燻油強化香氣（229 元），看球、逛街都能順路嚐鮮。

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牛肉麵也有煙燻靈魂

近期在網路上討論度高的宵夜牛肉麵大王，這次玩得更大膽。大安店將煙燻牛胸腹直接放進招牌宵魂牛肉湯，推出「煙燻牛胸腹牛肉麵」（468 元）。先聞到燻牛的木質香，再喝到湯頭的醇厚，跳脫紅燒、清燉的既定印象，是牛肉麵迷不容錯過的中秋限定版本。

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集點抽獎，加碼招待小點

活動期間到三家門市品嚐聯名餐點即可集點，集滿三店可抽 SMOKIN’ 嘉義工廠預約名額一名，親自走進燻肉誕生的現場。憑集點卡消費還能兌換招待小點：信義店送半份週末鹽酥雞，大安店送麻辣宵魂鴨血一份，大巨蛋店送台式甜不辣一份。

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聯名活動日期

大巨蛋店、大安店 9/21 起，信義店 9/23 起，皆至 10/31，售完為止。

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