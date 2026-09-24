連假狂省一波！ 「2026中秋美食優惠」超過30家大盤點 超商咖啡、手搖飲、速食炸雞到烤肉一次收

2026中秋節適逢教師節，9月25日至9月28日一口氣放4天，各大超商、手搖飲、速食及餐廳近期陸續推出限定優惠，從咖啡、珍珠奶茶到炸雞、披薩及火鍋都有折扣，其中更有買1送1、買2送2及百元有找的餐點，吃貨們快看精省撇步一次收！

|超商．咖啡|

7-ELEVEN

即起至9/28，CITY CAFE指定品項「買2送2」包含CITY CAFE 特選美式／拿鐵（冰／熱）、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、 CITY TEA 梔子花青茶（冰／熱）、舒味思氣泡水萊姆口味、UCC 艾洛瑪黑咖啡500ml、森永果汁果實冰(葡萄)、冷泡茶朝露青茶585ml、百吉布丁／巧克力脆皮大雪糕；至9/29，CITY CAFE推出「黑糖粉粿冬瓜拿鐵」嚐鮮價79元。

圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店

9/25至9/29適逢5日5好康，Let’s Café特大杯美式/拿鐵任選2杯95元、Let’s Tea大杯仙女醇奶茶2杯65元，還有鹿兒島焙茶牛奶、竹炭鹼性水2.5公升、百事可樂、巧克力脆皮雪糕、曠世奇派蘭姆葡萄雪糕、好時牛奶巧克力片、安城湯麵、滋露巧克力等品項可享「買一送一」優惠。

圖／全家提供

萊爾富

端出Hi-Life VIP會員專屬，Hi Café大杯美式單杯下殺20元，特大杯美式、拿鐵、大杯特濃咖啡買1送1，大杯新摩卡咖啡39元、燕麥奶拿鐵49元。

圖／萊爾富提供

OKmart

限時推出會員獨享大杯莊園級美式與拿鐵「買1送1」。

星巴克

9/24當日11時至20時，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。需注意不包含「冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥星冰樂、烤夏威夷果燕麥那堤」等特定新品，以及冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／取自星巴克官網

85度C

於9/28當天10:00至22:00限時12小時，大杯咖啡第二杯35折。

圖／85℃提供

|手搖．甜品|

先喝道

9/24限時一日，推出「好茶多多」系列買1送1。

圖／先喝道提供

CoCo都可

自9/25至9/28連假，指定大杯純茶任選2杯66元、大杯珍珠奶茶39元。

圖／CoCo都可提供

大苑子

自9/25至9/28連假，「台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍」買3送1。大苑子鮮果商城推中秋限定組合售價999元，包含西瓜椰子在一起850mL×2、芭樂檸檬在一起850mL×2、蜂蜜檸檬在一起850mL×2，以及阿里山高山茶850mL×2，另享2組95折、3組9折優惠。

圖／大苑子提供

SÜPERYÁN顏太煮

至9/30前，於現場來店或你訂平台線上自取，可享「九如檸萃冰綠、九如檸萃冰紅、九如檸萃冰青」買1送1，可混搭。

圖／SÜPERYÁN顏太煮提供

茶湯會

享有門市飲品任選「買4送1」。

圖／翻攝茶湯會西螺店FB

Mr.WISH

自9/25至9/29推文旦柚新品優惠，黃枝香烏龍（L）享「買三送一」；至9/30前加入Mr.WISH官方LINE好友，即可領取文旦柚新品折5元優惠券，適用「文旦柚粒黃枝香柳橙、文旦柚粒黃枝香荔枝」（皆限實體門市兌換）。

圖／Mr.WISH提供

甜夏 SUMELLA

首創「直萃茶分享壺」適合搭配燒肉解膩，推薦品項「暮霞紅烏龍、青檸桂花金烏龍」主打現點現萃的茶飲風味，4公升大容量最低只要165元起。

圖／甜夏 SUMELLA提供

COLD STONE

酷聖石9/24-9/28購買中杯以上冰淇淋、濃巧阿法淇朵，享同size冰淇淋第二件半價(不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項)。

濃巧阿法淇朵、Hershey’s巧克力富翁。圖／COLD STONE提供

|速食．披薩|

麥當勞

麥當勞APP祭出指定經典超值全餐送「4塊麥克鷄塊」、天天送「歡樂送2.0專屬優惠券」單筆滿350元送「6塊原味麥克鷄塊」。

圖／麥當勞提供

肯德基

主打中秋蛋撻熟客卡，入手即享買1送1或買3送4券；另有中秋蛋撻禮盒多款優惠碼組合。

圖／肯德基提供

漢堡王

至9/30前，15塊雞塊99元、雞薯條2份89元，快閃買1送1加碼券，指定漢堡雙入179元起。

圖／漢堡王提供

拿坡里炸雞

至10/15，拿坡里推出蕭貪餐「小披薩＋香草烤雞翅12隻」特價199元，加價100元將小披薩升級為大披薩。

圖／拿坡里炸雞提供

達美樂

指定優惠碼多人聚餐可選「3個經典系列大披薩799元」及「買大送大送大可樂」等優惠。

圖／達美樂提供

必勝客

至10/5，新品「極炙厚牛干貝海陸比薩」單點外帶優惠只要449元（原價888元）將近51折，選購大比薩加價159元即可升級「蛤蜊絲瓜火山起司餅皮」。

圖／必勝客提供

吉豚屋

至9/30，內用消費主餐，「唐揚雞」加購價只要39元，單點唐揚雞買一送一只要65元。

圖／吉豚屋提供

摩斯漢堡

於9/25限時一日推出MOS人氣「月亮薯條買1送1」；至9/30前，蜂蜜檸檬與葡萄蒟蒻禮盒買1送1。

圖／摩斯漢堡提供

頂呱呱

即起至9/28止，推出烤腿雙人餐329元、分享組599元、無敵烤腿餐199元。

圖／頂呱呱提供

三商炸雞

至9/30前，推6塊炸雞再送2隻香檸起司雞翅，特價199元；指定刈包、戰斧雞腿買1送1。

圖／翻攝三商炸雞FB

德克士脆皮炸雞

至10/22前推出秋日好食雞主打「咔滋炸雞辣翅桶」咔滋脆皮炸雞4塊、咔滋香辣雞翅2對優惠299元；「爽吃歡樂拼盤」紫金QQ球2份、咔滋洋蔥圈1份、BBQ烤翅2對及酥炸杏鮑菇1份優惠199元。

圖／德克士提供

|餐廳．鍋物|

一条通

「炙愛燒肉 烈焰中秋」響應中秋推出6款新品「北海道醬燒和牛、柚子橘醋烤橫膈牛、昆布鹽牛肉鮮蝦、北海道醬燒豬肉串、特選炙燒豬雙拼、焗烤漢堡排」；至9/30享Uber Eats線上訂購優惠雙喜10貫餐+味噌湯「買一送一」優惠280元。

圖／一条通提供

新村站著吃烤肉

至9/26推出「秋夕慶典」烤肉活動，來店免費贈韓國中秋節必吃的「松餅」及秋夕限定「新稻酒」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／新村站著吃烤肉提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這一鍋

至9/30，軍警消、醫護、教師、記者、工程師、百貨從業人員、外送員及學生等指定身分，加入這一鍋餐飲集團會員APP並下載「HERO券」，出示相關證件後，平日單點指定食材可享66折優惠。

圖／這一鍋餐飲集團提供

福勝亭

至9/27前，指定豬排／炸雞定食組合送咖哩雞肉定食，整組335元。

圖／翻攝福勝亭TONKATSU FB

貳樓

至9/28止，3人以上同姓氏，14時後入座，全桌8折。至9/30，憑全台教師證、教職員證明、正式學校聘書，或出示台北市教師會會員卡，即可享整桌85折優惠。

圖／翻攝Second Floor 貳樓 FB

五鮮級

至9/30前，學生、教師、軍警消等指定身分，出示有效證件即可享任一指定好料鍋99元優惠。

圖／翻攝五鮮級品牌總部FB

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