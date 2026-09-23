800元變1500元！台中大坑商圈「300份好滋味券」全台開放登記 「米其林必比登、500甜名店」都能用

現金放大術！台中「大坑商圈」年度最狂「2026好滋味券」活動開跑，「把800元變1,500元」，即日起開放登記，吃遍米其林必比登名店與在地排隊美食。

台中大坑健全的登山步道吸引登山人潮。示意圖／台中市觀旅局提供

2026「大坑好滋味券」主打「800元變1,500元」，採「登記抽籤制」、全台限量300份（每人限購1份），幸運中籤即可以800元買到1,500元消費額度，可於獲米其林必比登推介的「東山棧甕缸雞」與「竹之鄉風味餐廳」、首屆500甜殊榮的排隊名店「東東芋圓」、適合親子同遊的「紙箱王創意園區」及放鬆泡湯首選的「日光溫泉會館」等23家名店使用。希望能藉此透過消費券「把大坑的登山過客變成當地的消費貴客」。

台中大坑溫泉區。示意圖／台中市觀遊局提供

登記、抽籤與兌獎時程

線上登記：9/22起，點進官網登入會員，領取「購買資格抽獎券」完成登記。

直播開獎：9/29中午12:00，於大坑商圈FB直播抽獎，開獎後會陸續將「購買憑證」派發至中獎者的會員票夾。

下單購買：中籤者至會員中心「票券管理」點選「2026大坑好滋味券-購買憑證」，按下「加入購物車」結帳。

匯款對帳：將800元匯款至指定帳戶，並在匯款後至官網「訂單查詢」回填匯款帳號末五碼，以便工作人員核對發券。

票券到手：查核入帳後，抵用券將自動存入會員票夾，即可前往大坑商圈各特約會員店家消費折抵。

需注意的是，中籤者需於10/1 16:00前完成線上購買與匯款，逾期視同放棄；發放消費券後恕不退換；使用消費券恕不找零。

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