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消夜族的靈魂伴侶！ 泡麵之神公布2026「台灣最強10大速食麵」 冠軍「流星麵」紅到國外

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝THE RAMEN RATER
圖／翻攝THE RAMEN RATER

下班來一碗香噴噴的泡麵，絕對是台灣人的靈魂伴侶！吃過超過5千款速食麵、被封為「泡麵之神」的美國達人里納許（Hans Lienesch），近期在THE RAMEN RATER正式公布了2026最新版的「台灣10大最強速食麵」榜單，前10名由乾拌麵與快煮麵系列霸榜，快來看看！

冠軍寶座：阿舍食堂的「流星拌麵紅油擔擔」

阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」。圖／翻攝THE RAMEN RATER
阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」。圖／翻攝THE RAMEN RATER

2026由阿舍食堂的「流星拌麵紅油擔擔」榮登冠軍！里納許特別點出這款麵條獨特的「第三道麵翼」設計，實際入口後帶來極具層次的絕佳咀嚼感。不僅麵體Q彈，特調醬汁的表現更是驚豔，剛吃下去先是微辣，接著帶出濃郁鹹香，最後喉頭還會湧上淡淡的甜味，多層次的味蕾變化，讓泡麵之神讚不絕口。

亞軍殊榮：雙月食品社的「黑松露拌麵」

雙月食品社「黑松露拌麵」。圖／翻攝THE RAMEN RATER
雙月食品社「黑松露拌麵」。圖／翻攝THE RAMEN RATER

拿下亞軍的是雙月食品社的「黑松露拌麵」。這款走的是極致濃郁路線，選用咬勁十足的粗麵條，能夠完美吸附以黑松露油與多種香料精心調製的特製醬汁，松露香氣的奢華風味讓人一吃就印象深刻。

季軍必吃：老媽拌麵的「黃金鵝油炸醬麵」

老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」。圖／翻攝THE RAMEN RATER
老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」。圖／翻攝THE RAMEN RATER

季軍則是由老媽拌麵的「黃金鵝油炸醬麵」奪得。里納許大讚其選用的寬麵條彈牙帶勁、口感十足，而靈魂所在的黃金鵝油炸醬，鹹甜比例抓得恰到好處，喜歡炸醬麵口味的朋友絕對不能錯過。

綜觀這次的2026年榜單，今晚你想吃哪一道？

．第10名：漢來美食「來拌麵：椒麻醬香」

．第9名：老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」

．第8名：小夫妻拌麵「雞肉飯風味拌麵」

．第7名：小廚師「泰式綠咖哩雞」

．第6名：面相館「蒟蒻杯麵」

．第5名：元鍋JOHN's「蔥油香拌麵」

．第4名：阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」

．第3名：老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」

．第2名：雙月食品社「黑松露拌麵」

．第1名：阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」

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