不只炸的好吃！ 頂呱呱隱藏版「無敵烤腿」中秋套餐下殺 再搶「呱呱包買1送1」
中秋懶人美食必收！ 台味炸雞霸主頂呱呱不只炸雞厲害，這回把傳說中比臉還大的「隱藏版烤腿」搬上檯面，限時推出「原來頂呱呱也有烤雞腿」優惠，於即日起至9月28日在全台頂呱呱門市開跑！
這款讓不少常客默默敲碗的「無敵烤腿」，主打紮實大份量，外皮刷上品牌獨家慢烤醬汁，烘烤鎖住豐沛肉汁，撕開肉質細嫩爆汁、鹹香入味。現場只要加價10元就能升級為「紐奧良香辣風味」，讓香辣辛香料層次全面包覆鮮美雞腿肉，一口咬下超級過癮。
靈魂單品「呱呱包」同步釋出重量級回饋。即日起至9月24日期間，凡購買任一款指定烤腿套餐，即可享有「呱呱包買1送1」優惠，更大方祭出「加購無上限」規則，無論買幾組套餐都能盡情加點，呱呱包鐵粉必衝一波。
套餐陣容與優惠價一次看：
．無敵烤腿餐：無敵烤腿1隻、地瓜薯條（小）1 份、甜甜包1顆、40元飲品1杯，一人獨享剛剛好（特價199元，原價225元）
．烤腿雙人餐：無敵烤腿2隻、地瓜薯條1份、甜甜包2顆、40元飲品2杯，現省破百元，適合雙人開嗑（特價329元，原價442元）
．烤腿分享組：無敵烤腿3隻、原味炸雞2塊、呱呱雞柳條3條、地瓜薯條（小）1份、甜甜包2顆、大罐1.25L可樂1罐（特價599元，原價744元）
同步支援「勇敢點」線上點餐與各大外送平台，但需特別留意的是，全台門市中「桃園機場、松山機場及桃園新光影城門市」未參與本次活動。
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