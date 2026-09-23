鼎泰豐開賣「袖珍磁鐵扭蛋」！ 4款超萌周邊一抽150元 全台門市免用餐直接扭

「鼎泰豐小籠包」變身超Q扭蛋！鼎泰豐 9月21日無預警開賣「袖珍磁鐵扭蛋」，零宣傳卻在Threads等社群平台掀起瘋狂洗版，超擬真的細節讓粉絲直呼「萌度破表」，甚至有鐵粉狂扭10次只為湊齊全套。

「4款經典名菜」變身磁鐵扭蛋神還原

圖／翻攝IG@dintaifung_official

．經典小籠包： 蒸籠刻有LOGO，小籠包皺褶紋理逼真。

．人氣紅油抄手：白瓷碗盛裝紅油醬汁，蔥花細節粒粒分明。

．包寶蓋被被：招牌吉祥物躺在金黃炒飯上，蓋著排骨當小被被，童趣滿分。

．快樂購物趣：完美復刻門市紅白提袋，附有包寶與蝦寶吊飾。

圖／翻攝IG@dintaifung_official

此系列扭蛋為實體門市限定，單次售價150元。最大亮點是不需綁定用餐資格，民眾路過即可進店體驗。目前官方未設每人購買上限，機台完售也會陸續補貨，粉絲可放心前往全台鼎泰豐門市試手氣。

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