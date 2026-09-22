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2026「香菜市集」台北登場！香菜控集合圓山花博　滿500元還能扭限定徽章

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／香菜市集提供
圖／香菜市集提供

喜歡香菜的人準備「進香」！2026香菜市集將於9月26日至27日移師台北，於台北圓山花博花海廣場登場，集結香菜主題美食、手作、飾品、香氛及復古選物，將平常餐桌上的香菜變成生活風格。現場還規劃「香菜加爆派」與「香菜退散派」陣營限定活動，喜歡或不喜歡香菜的民眾，都能找到自己的立場。

香菜市集台北場登場　10組創作者打造「香菜風格」

這場以香菜為主題的市集，不只鎖定愛吃香菜的民眾，更將香菜的鮮綠色彩與獨特氣味延伸到生活用品。現場集結10組不同領域創作者，從現場似貓繪、手作飾品、編織掛繩、木作耳環，到植物樹脂、精油香氛、香水與復古小物，都能看到香菜元素。

圖／香菜市集提供
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圖／香菜市集提供
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其中，達比 Dabby將香菜融入現場手繪似貓繪；Kaori香氣飾推出「香菜星結」限定作品；哈維思特則把香菜綠化為編織飾品。喜歡實用小物的民眾，也能在aaa手編掛繩找到香菜綠限定配色，從手機、相機到飲料掛繩都能換上「香菜色」。

香菜不只吃進嘴裡　還能變耳環、香氛與香水

木作品牌「阿發的阿公是木匠」則準備「香菜魂」、「香菜加爆」木製耳環，並提供現場雷雕服務；Laurel Craft則將植物元素轉化成飾品，讓香菜成為日常穿搭的一部分。

香氣類商品同樣是本次亮點。花木手作精油香氛推出「香菜癮 Addicted To Coriander」限定企劃，以香菜為靈感打造空間織品精油噴霧；CERES Parfums則帶來含有芫荽氣息的「201」香水，結合藏紅花、芫荽、乳香、咖啡與木質調，讓熟悉的香菜氣味換個方式呈現。

此外，Cindy chuchu以香菜綠設計市集限定珠飾，「加一點老派」則推出「芫氣鏡化」系列，從飾品到復古小物，讓香菜成為逛市集時的另類收藏。

消費滿500元可扭限定徽章　每日還有香菜御守

除了逛攤位，活動也準備限定贈品。9月26日至27日活動期間，現場消費累計滿500元，可至服務台扭蛋1次，隨機取得「香菜加爆派」或「香菜退散派」限定陣營徽章。

圖／香菜市集提供
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另外，每日下午3點起，完成官方社群追蹤即可至「香菜修羅場服務台」領取香菜御守，每款每日限量100份，送完為止。想一次收集香菜周邊的民眾，建議提早前往。

圖／香菜市集提供
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2026「香菜市集」台北活動資訊

活動日期：2026年9月26日至27日

活動時間：13:00～19:00

活動地點：台北圓山花博・花海廣場

活動亮點：香菜主題市集、手作創作、香氛香水、限定徽章、香菜御守

圖／香菜市集提供
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圖／香菜市集提供
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