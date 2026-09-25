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礁溪飯店自助式早餐吃到飽！ 二樓景觀餐廳「只要加購275元」 近距離觀賞看火車、米奇米妮陪你吃早餐

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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麗翔酒店早餐加購只要只要275元就可以享用自助式早餐吃到飽，地點就在礁溪路六段上，交通十分便利，假日早餐時段7:30-10:00，有中式熱炒、香腸、雞翅、生菜沙拉、地瓜粥、鮮奶豆漿、杏仁茶、燒賣、蒸餃、蒸籠點心、麵包、水果、優酪乳、咖啡飲品等無限供應吃到飽。餐廳在二樓，除住宿客外客也可以享用，簡單營養豐盛享用飯店早餐。

二樓餐廳採光良好設有整面落地玻璃窗的戶外玻璃屋用餐區。

早餐用餐時段：平日：7:30-9:30 ；假日7:30-10:00 ，如需加購早餐，每人275元不另收服務費。

戶外玻璃屋用餐區。

可以近距離看火車吃早餐。

一個人也不孤單，也有米奇米妮、熊大兔兔陪你吃早餐。

中西式多樣化餐點自助吃到飽。

各種冷飲熱飲無限暢飲。

這裡的鮮奶和豆漿是一整瓶的，還可以加麥片。

麵包除了吐司還有各種口味餐包。

這樣一個人早餐不到300元，CP值超高。

用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮。

一樓大廳休憩區。

住宿享有巴里島風的泳池，超有度假氛圍。

一樓大廳設有迎賓飲料與糖果、餅乾等小點心供住宿旅客享用。

麗翔酒店礁溪館

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉石村礁溪路六段6號

早餐時段：平日：07:30-09:30；假日：07:30-10:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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