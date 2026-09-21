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只要800元起！花蓮五星級飯店「中菜港點吃到飽」復古推車任你吃 指定時段「再省10%服務費」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／花蓮美侖大飯店提供
圖／花蓮美侖大飯店提供

花蓮「中菜港點吃到飽」！港點吃到飽是近期饕客的熱門話題，花蓮五星級大飯店「單點吃到飽」來了，$800+10%即可暢吃經典中菜、港點推車及自助餐台。

圖／<a href='/search/tagging/1013/花蓮美侖大飯店' rel='花蓮美侖大飯店' data-rel='/1013/242505' class='tag'><strong>花蓮美侖大飯店</strong></a>提供
圖／花蓮美侖大飯店提供

花蓮美侖大飯店「經典中菜ｘ港式點心」單點吃到飽於大廳1F綠苑西餐廳登場，即日起至12/31，週五、六、日晚餐時段17:30-21:00限定，吃得到現點現做中菜、港點推車，以及輕食、熱菜、湯品、水果、飲料等自助餐台吃到飽。

圖／花蓮美侖大飯店提供
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圖／花蓮美侖大飯店提供
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費用部分，成人每位$800+10%、兒童每位$580+10%。此外，即日起至10/30指定用餐時段還可享「免加收10%服務費」。而用餐地點位於1F綠苑西餐廳，擁有12米挑高落地窗，能將花蓮山景和自然風光盡收眼底，讓人在品嘗美食的同時，也能欣賞在地自然光景，打造視味覺的雙重饗宴。

圖／花蓮美侖大飯店提供
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特別一提的是，單點吃到飽方案為全民優惠、無門檻，僅限指定開放時段，且不得與其他折扣合併使用；另外，平日週一至四有鄉園單點經典中菜、港式點心$120+10%起。更多優惠詳情請致電洽詢，吃到飽需提前預約訂位。

圖／花蓮美侖大飯店提供
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花蓮美侖大飯店 綠苑西餐廳

地址：花蓮市林園1-1號 大廳1F

單點吃到飽期間：即日起～2026/12/31 週五、六、日晚餐時段17:30-21:00

訂位專線：03-822-5955 分機 8136

圖／花蓮美侖大飯店提供
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