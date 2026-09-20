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存這張圖現省240元！福勝亭買1送1 「2份定食+小菜+飲料暢飲」只要335元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

這張圖太好用！福勝亭「截圖優惠」來了，憑活動截圖即享定食買一送一，變身雙人套餐一次吃滿足，平均下來一人不用170元超級划算！

開運<a href='/search/tagging/1013/豬排' rel='豬排' data-rel='/1013/103062' class='tag'><strong>豬排</strong></a>定食。圖／福勝亭提供
開運豬排定食。圖／福勝亭提供

物價頻漲，懂省的人先享受！福勝亭新推「截圖優惠」，即日起至9/27，到福勝亭門市出示活動截圖即享優惠價，買開運豬排定食、香酥腰內肉定食或鮮嫩炸雞柳定食搭配涼拌小菜、兩杯飲料，都再免費送和風咖哩雞肉定食，幫你升級成雙人套餐總價只要335元，現省240元。

鮮嫩炸雞柳定食。圖／福勝亭提供
鮮嫩炸雞柳定食。圖／福勝亭提供

和風咖哩雞肉定食。圖／福勝亭提供
和風咖哩雞肉定食。圖／福勝亭提供

需注意的是，截圖優惠不得與其他優惠活動合併使用，且外送不適用。

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福勝亭 買一送一 炸雞 咖哩 豬排

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