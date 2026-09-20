存這張圖現省240元！福勝亭買1送1 「2份定食+小菜+飲料暢飲」只要335元

珍珠奶茶作為台灣最具代表性的國民飲品，早已透過文化輸出風靡全球，美國更將4月30日訂為「國際珍奶日」，日本也曾評選珍奶為年度代表料理。不過日前有網友透露，自己招待外籍友人成功率最高的手搖飲其實是「冬瓜檸檬」，引以為傲的珍奶反而屢屢碰壁。貼文曝光後，大批旅外台人紛紛揭露外國人對「邊喝邊嚼」的排斥心理，並盤點出外國人真正百吃不厭的「零踩雷」台灣美食清單。

2026-09-20 15:12