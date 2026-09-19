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陪伴台北人近20年！ 「貳樓敦南店」宣布10/10熄燈 老饕不捨、新落腳點曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Second Floor 貳樓FB粉專、官網
圖／翻攝Second Floor 貳樓FB粉專、官網

滿滿青春回憶沒了！ 走過近20個年頭、美式早午餐聚餐首選的「貳樓敦南店」，官方正式宣布將於今年10月10日畫下句點。消息一出立刻引爆大批老顧客不捨感嘆：「我的青春都在這！」

貳樓敦南店。圖／翻攝Second Floor 貳樓FB粉專
貳樓敦南店。圖／翻攝Second Floor 貳樓FB粉專

貳樓創始店自2007年插旗台北敦化南路巷弄，這棟被大樹環繞的獨棟老建築便成為許多人心中的早午餐代名詞。業者在官方粉絲團感性透露，前陣子連續幾場大雨導致老樹不慎壓到老宅側牆，與房東深聊後，認為這棟充滿溫度的老朋友「是時候該好好放個長假了」。

消息曝光後，隨即在社群上掀起一波「回憶殺」，忠實粉絲紛紛湧入留言：「2008年吃到現在，我家的後廚房要搬走了」、「好懷念二樓窗外透進來的午後陽光」、「我的青春歲月都在這裡了」、「雖然捨不得敦南老宅，但也很期待新店見」。

貳樓敦南店。圖／翻攝貳樓官網
貳樓敦南店。圖／翻攝貳樓官網

貳樓創始至今，全台已拓展至21家門市，雖然敦南創始店即將在10月10日雙十國慶當天正式退場，但也承諾未來整裝出發，將把敦南累積的默契與回憶打包，正式進駐「新店裕隆城」為大家重新點燈。同時溫情喊話，最後倒數時光裡，隨時歡迎老朋友們推門進來坐坐，曬曬窗邊灑落的陽光，好好吃一頓道別餐。

圖／翻攝Second Floor 貳樓FB粉專
圖／翻攝Second Floor 貳樓FB粉專

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貳樓 熄燈 早午餐

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