一人爽吃1.5KG火烤雙拼！ 「一鍋一鐵板」進駐中山區百貨美食街 限時最低99元衝一波

肉控看過來！ 中山區南西商圈的美食戰場再度迎來重量級新星，知名鍋物「呷哺呷哺」強勢進駐新光三越台北南西店三館 B1，推出「一鍋一鐵板」吃法，以超佛心的百元價格，享受超澎湃的「火烤雙重奏」。

圖／呷哺呷哺提供

最狂的是，店內推出重達 1.5 公斤的大份量雙主餐組合，滿滿的肉量與澎湃食材，常態價格竟然只要 299 元，高CP值的設定直接挑戰南西商圈的餐飲天花板！

不僅火鍋湯底主打現熬，更將「魷魚螺肉蒜」等神級台味變成單人小火鍋。鐵板區則上演視覺饗宴，現煎炙燒的原切沙朗骰子牛、切開爆漿的明太子牛肉漢堡排香氣四溢。只要點套餐，還能享每日輪替的酸甜冰沙「無限暢飲」！

圖／呷哺呷哺提供

歡慶南西店開幕，品牌祭出限時破盤價！即日起至9月20日，以及中秋連假9月25日至9月27日加碼三天，於午餐、下午茶、晚餐三個指定時段，推出限量驚喜超狂優惠：鍋物單主餐直接下殺只要99元起，而「一鍋一鐵板」雙主餐更只要199元就能爽吃。各時段數量有限，售完為止。

圖／呷哺呷哺提供

圖／呷哺呷哺提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」