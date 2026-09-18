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招待千人爽嗑炸雞！ 德克士「一口就炸」應援味全龍 限定套餐省119元、加碼抽手槍腿套餐
看球就是要配炸雞！ 連鎖速食品牌德克士首度跨界聯名味全龍，直接把招牌「咔滋脆皮手槍腿」搬進天母棒球場。不僅霸氣招待千人免費吃雞，全台門市更加碼推出現折破百元的雙人應援餐，讓球迷吃好吃滿！
巨型手槍腿空降！千名球迷免費開吃
品牌日當天，天母球場驚現超巨大的「充氣手槍腿」，並邀請啦啦隊小龍女與球迷同台熱血競速。德克士更展現十足誠意，透過大螢幕驚喜放送1,000份免費炸雞兌換券。
大螢幕拍到就送！ 主場加碼抽套餐
錯過首波好康別灰心！9月18日、26日及27日的天母主場賽事，局間將啟動「一口就炸cam」互動。只要被鏡頭捕捉到熱情吃雞的模樣，就能免費獲得一整份「咔滋脆皮手槍腿套餐」。
雙人聯名餐現折119元！在家看轉播也爽爽吃
全台德克士門市（球場與特殊店除外）同步開賣「奔龍而上應援餐」，集結脆皮炸雞、BBQ烤翅、洋蔥圈與紅茶等高人氣品項。雙人份量特價只要319元，一口氣現省119元，超佛價格手刀跟上！
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