黃仁勳曾豪訂1380份！ 台北40年「巨無霸潤餅」無預警熄燈 老闆無奈吐實情

老饕不捨！ 飄香超過40載的「萊客潤餅捲」，起家於松山區新東街，一路傳承到第三代，近日驚傳全面熄燈。不只在地居民買不到撲空，就連與總店隔壁相鄰40年的名店「蕭家牛雜湯」也在社群發文不捨證實！

輝達執行長黃仁勳每次返台的美食焦點受眾人追逐，過往曾經一口氣向萊客潤餅捲內湖店訂購了多達1,380份潤餅直接送到活動會場，霸氣請所有觀眾享用，瞬間讓這間本就人氣爆棚的排隊店再度登上熱搜版面。

北市新東街知名「萊客潤餅捲」，近期已全面熄燈。圖／翻攝蕭家牛雜湯FB粉專

「萊客潤餅捲」店內主打薄透有韌性的手作餅皮、軟嫩多汁的肉餡與大份量蔬菜，咬下一口滿嘴爽脆。全盛時期全台分店一度超過20家，隨著經營壓力近年陸續縮編，最終退守至新東街總店，無奈近期傳出全數熄滅，讓不少鐵粉直呼「太錯愕了」。

根據《TVBS》報導，萊客潤餅捲創始人林老闆表示，近年來一直面臨嚴重缺工問題，加上自家潤餅使用的3種糖全都是獨家秘方，早早就要起來準備，隨著自己年歲漸高、體力吃不消，雖多次嘗試尋找有意願的人選接棒承接，卻始終無人願意接手，在無力負荷的情況下，只能忍痛全面歇業。

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