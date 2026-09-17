老饕快衝！ 台南阿霞飯店分店「錦霞樓」大變身 4款神級新菜亮相、滿額現賺500元

台南老饕的口袋名單重磅升級！創始於1940年的台南指標台菜代表「阿霞飯店」，旗下陪伴在地人走過12年歲月的人氣分店「錦霞樓．尋真台南菜」，近期迎來歷年規模最大的華麗蛻變。位於南紡購物中心A1館2樓的旗艦門市在經歷試營運暖身後，即日起正式盛大開幕並全面開放訂位。

圖／錦霞樓・尋真台南菜提供

錦霞樓空間委由知名團隊「本事空間製作所」傾力打造，以「錦、霞、樓」為意象，將深色木質、復古磁磚、石材與織品交織成細緻質地，天花板與牆面則鋪染著暖金、赭紅與琥珀色澤的光影層次。

第四代經營者吳健豪強調，台南不需要被刻意復古裝扮成舊模樣，而是要以當代質感轉譯傳統。店內特別規劃5間質感包廂(其中2間可打通為連通大包廂)及兩處散座空間，不論是三五好友聚餐、家庭慶生還是正式商務宴客，都能坐得舒心。

圖／錦霞樓・尋真台南菜提供

除了堅守老底子廚藝，廚藝團隊更結合當代食材思維，研發出4道開幕限定的亮點新菜：

-咖啡香腸： 將醇厚咖啡香氣揉入傳統灌腸工藝，鹹甜交織出迷人風味。

-龍皇豆腐： 講究細膩火候與鮮美提味，滑嫩口感包覆滿滿精華。

-薑酥三杯鰻： 三杯鑊氣揉合焦香薑酥，肉質彈牙噴香下飯。

-薑蜜台灣牛頰肉： 精準掌握台南獨有的甜鹹韻味，牛頰肉軟嫩透味、膠質豐富。

圖／錦霞樓・尋真台南菜提供

而老饕每次造訪必點的台菜靈魂料理依舊全數到位，包括蟹黃飽滿香濃的招牌「紅蟳米糕」、做工繁複的傳統「四色拼盤」、濃郁炙香的野生烏魚子，以及餐後畫龍點睛的經典甜湯，都還是能嚐到。

圖／錦霞樓・尋真台南菜提供

回饋廣大消費者，門市同步祭出限時開幕活動，自即日起至2026年10月15日止，凡內用單筆消費滿3,000元，即贈送「500元回訪抵用券」乙張。抵用券使用期眼為10月1日至11月30日期間，單筆消費滿5,000元即可現折500元，每桌限用乙張，詳細規則以門市現場公告為準。

圖／錦霞樓・尋真台南菜提供

錦霞樓・尋真台南菜（南紡旗艦店）

．地址： 台南市東區中華東路一段 366 號 2 樓（南紡購物中心 A1 館 2F）

．電話： (06) 300-6789

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