藏在婚宴會館裡！隱藏版「中菜吃到飽」 780元爽吃生魚片、佛跳牆等近70道佳餚

780元起中菜吃到飽！藏身婚宴會館，「近70道佳餚」任你點，從日式生魚片、經典中菜、港點到台菜、佛跳牆都吃得到，網友推薦「人數多可以點的很滿足」。

圖／貝斯薇榳粉專

在地人帶路！新北三重「貝斯薇榳婚宴會館」品玥軒中餐廳提供中式料理吃到飽，雖名為中式料理但實則能吃到日式料理、台菜、熱炒、港點等多道豐富菜色，主食除了咖哩炒麵、櫻花蝦炒飯外，還有咖哩南蝦／魚柳佐法式麵包的選擇，佛跳牆、紅糟鰻魚等辦桌大菜都吃得到。

圖／貝斯薇榳粉專

收費部分，平日成人每位$780+10%、身高101-139cm兒童$420+10%；假日成人每位$880+10%、身高101-139cm兒童$480+10%；用餐時間120分鐘、點餐90分鐘，單一回限點8道菜色；吃到飽方案2人即可開桌，建議多人揪團吃能品嘗到更多道好料，也不怕吃太撐。

圖／貝斯薇榳官網

網友實際踩點後分享「食材和菜色非常對得起價格」、「餐點份量和口味誠意滿滿」、「餐點都很新鮮，吃的很飽」。特別一提的是，去之前建議先致電訂位與確認當日有無提供吃到飽喔！

菜單，實際依現場供應為準。圖／貝斯薇榳官網

貝斯薇榳婚宴會館

地址：新北市三重區中正北路399號

營業時間：10:00-14:00、17:00-22:00

電話：02-898-57799

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