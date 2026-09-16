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吃到飽火鍋界怪物新人！「二旭鍋」369元起爽嗑炸雞、松露炊飯 插旗嘉義「送燈箱吊飾、$100折價券」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自二旭鍋IG@ershiu_hotpot、二旭鍋提供
圖／摘自二旭鍋IG@ershiu_hotpot、二旭鍋提供

吃到飽火鍋界怪物新人！鍋物放題「二旭鍋」主打369元起吃到飽，自選湯底、肉品搭配豐盛自助吧，吃得到炸雞滷肉飯、雪花冰，搶攻高CP值吃到飽市場。

圖／二旭鍋提供
圖／二旭鍋提供

繼桃園、高雄後，主打獨享鍋物及野菜放題的「二旭鍋」最新插旗嘉義，即日起試營運推出「兩重限定好康」，活動一是單筆消費滿1,200元並加入Ocard會員，即贈「二旭鍋好友燈箱吊飾」 乙個，且攜帶好友燈箱回店還能再解鎖限定驚喜，像是9/30前回店用餐可兌換「超新鮮海灣貝」乙份，每檔期活動依業者公告為主。

圖／二旭鍋粉專
圖／二旭鍋粉專

活動二則為吃鍋再送百元券，單筆消費滿1,000元贈送「$100折價券」，兩重好康數量有限、贈完為止。嘉義人開箱新火鍋店，有吃又有拿。

自去年底起營業的「二旭鍋」全台首店落腳桃園青埔，後於今年2月插旗高雄流行音樂中心港灣區FOCUS 13珊瑚廣場，還被稱作是「高雄最美海港鍋物」聲名大噪。

「二旭鍋」提供10種風味湯底，新手可從最能吃到原味的昆布柴魚湯底吃起，選好肉品，即可到自助吧調製專屬口味醬料、時蔬火鍋料。下鍋順序推薦先把新鮮蔬菜入鍋慢煮，而後再涮肉堆疊湯底層次。主食部分有南部肉燥飯、果香咖哩飯與自助吧少見的奶油松露野菇炊飯，每款都可口涮嘴。

圖／二旭鍋粉專
圖／二旭鍋粉專

此外，二旭鍋「現炸炸雞」也好吃到被笑稱是被火鍋耽誤的炸雞店，採少量多次、現炸出爐，約每15-20分鐘出爐一次；炸物區還有搖搖薯條，自選調味粉搭配，不僅美味也有趣。甜點則以老虎堂黑糖霜淇淋、泰式奶茶雪花冰廣受饕客喜愛，為這一餐畫下滿足的句號。

圖／二旭鍋粉專
圖／二旭鍋粉專

二旭鍋 桃園青埔店

桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號1F（大全聯青埔店）

03-2878986

二旭鍋 嘉義博愛店

嘉義市西區博愛路二段281號1F（大全聯嘉義店）

05-2910582

二旭鍋 高雄高流店

高雄市苓雅區海邊路110號2F（focus 13 coral plaza 商場）

07-2695586

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