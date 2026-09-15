60道粵菜港點吃到飽！ 台北福華「珍珠坊」翻新回歸 限時1個月「滿千88折」、加碼「長者優惠」佛心價

港點手刀訂位！台北人聚餐首選、擁有40年歷史的台北福華大飯店「珍珠坊」，歷經4個月改裝，終於要在9月15日霸氣回歸試營運。不僅端出精緻度升級的功夫粵式大菜，大家敲破碗、CP值爆表的「粵菜港點任您選」吃到飽也同步強勢回歸，飯店更加碼為期一個月的平日滿千88折超殺優惠！

圖／台北福華大飯店提供

全新風貌的珍珠坊，在主廚葉晉誠的帶領下，「粵菜港點吃到飽」完整回歸，保留了40年的深厚手藝，一口氣提供超過60道包含冷盤、燒臘、熱炒、港點與甜品讓客人無限狂點。絕對必吃講究皮餡比例的「福華蝦皇餃」、視覺滿分的「黑金奶黃包」，以及經典的「蟹黃燒賣」與「銀絲炸春捲」，每一口都是道地港味。

黑金奶黃包。圖／台北福華大飯店提供

蟹黃燒賣。圖／台北福華大飯店提供

單點的功夫大菜首推「極品牛肋排」，嚴選油花均勻的美國Prime級帶骨牛肋排，先滷後烤，外層醬香濃郁、內裡爆汁軟嫩。另外，歷經11道繁複工序才成就的「珍珠坊燒腩」，主打皮脆肉嫩、肥而不膩，咬下去還會發出喀滋聲響；海鮮控則必嚐「松露星斑卷」，將鮮甜的東星斑捲入嫩豆腐，再淋上慢熬的馥郁松露醬，層次感瞬間拉滿。

極品牛肋排。圖／台北福華大飯店提供

經典燒腩。圖／台北福華大飯店提供

松露星斑卷。圖／台北福華大飯店提供

吃到飽方案平日每位1,250元起，更針對55歲以上的長輩推出「資深優惠」，平日只要1,150元就能免服務費吃到撐，絕對是孝敬父母的首選。

更推出試營運好康，自9月15日起至10月15日限時1個月，只要在平日用餐，單筆消費滿1,000元就直接打88折。需注意的是，9月25日、9月28日及10月9日這幾天不適用此優惠活動。

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